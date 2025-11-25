Расследования

Пенсионерку в Волжском осудили за разорванное её собакой лицо ребенку

Волжский городской суд в Волгоградской области признал местную жительницу виновной в причинении тяжкого вреда по неосторожности 9-летнему мальчику. Школьник летом прошлого года серьезно пострадал от нападения собаки, владельцем которой является осужденная, передает ИА «Высота 102».

Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, приговором суда пенсионерке назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы. Также она должна выплатить родителям мальчика 350 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Судом установлено, что 79-летняя жительница Волжского 15 августа 2024 года выгуливала без намордника свою собаку породы западно-сибирская лайка. Пенсионерка решила зайти в магазин и привязала животное к забору, проходящему по периметру школы. При этом взрослая собака находилась на поводке длиной около 3 метров. Когда мимо проходили пятеро школьников, животное напало. 

- В результате ребенку причинены укушенные рваные раны в щечной и скуловой области, в височной части головы и в области левой ушной раковины. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы телесные повреждения в виде множественных рубцов являются неизгладимыми, поскольку для их устранения требуется оперативное вмешательство, - сообщили в надзорном органе.

Напомним, что на это происшествие обратил внимание председатель СК России Александр Бастрыкин, который поставил расследование на контроль в центральном аппарате органа.

Пенсионерка в ходе разбирательства пыталась убедить суд в том, что она и ее собака в момент нападения на ребенка находились в другом месте. Однако эта версия была опровергнута видеозаписями с камер наблюдения магазина и свидетельскими показаниями. 

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. 

