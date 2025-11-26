Сотрудника Росреестра, который год назад был осужден в Волгограде за гибель подчиненного при замене светильников на работе, оправдали и восстановили в должности. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Управлении Росреестра по Волгоградской области.

Напомним, что осенью 2024 года суд признал 61-летнего старшего специалиста Росреестра виновным в том, что он допустил к работе на высоте сотрудника без средств индивидуальной защиты. В результате электромонтер упал со стремянки и получил несовместимую с жизнью травму головы. Он скончался на месте происшествия. Его руководителя приговорили к 1 году лишения свободы с последующей заменой на 1 год принудительных работ с удержанием из заработка 10% в доход государства. Мужчина вину не признал и обжаловал это решение.

- На основании Апелляционного постановления Волгоградского областного суда г. Волгограда от 07.07.2025 года приговор Ворошиловского районного суда г. Волгограда от 17.10.2024 года в отношении государственного гражданского служащего Управления отменен, производство по уголовному делу прекращено в связи с отсутствием состава преступления. За государственным гражданским служащим Управления признано право на реабилитацию, - сообщили в территориальном управлении Росреестра.

Оправданный сотрудник затем обратился в суд, который восстановил его в пенсионных, имущественных и трудовых правах. Решение было вынесено Ворошиловским районным судом Волгограда 18 ноября текущего года. На основании этого приказ об увольнении с государственной гражданской службы сотрудника в связи с его осуждением к наказанию был отменен.

- Государственный гражданский служащий 24.11.2025 восстановлен в трудовых правах и приступил к исполнению должностных обязанностей, - сообщили в Росреестре.