



Контрольно-счётная палата Волгоградской области опубликовала результаты экспертизы бюджета, ранее внесённого в регпарламент. По информации ревизоров, финансовый документ отражает в основном позитивные тенденции опирающиеся на успехи экономики.

Так, прогноз социально-экономического развития на предстоящую трёхлетку предполагает поступательный рост валового регионального продукта. В 2026 году этот показатель вырастет на 1%, а в следующие два ежегодно будет прибавлять по 2%.

Несмотря на экономические трудности, регион сохранит высокие темпы роста инвестиционной активности. Предполагается, что в 2026 году инвестиции увеличатся на 2% и составят порядка 400,4 млрд рублей. При этом по России прогнозируется снижение данного показателя на 0,5%.

Экономические успехи должны, по мнению экспертов, сказаться и на росте доходов бюджета. В 2026 году они составят 185,3 млрд руб., что на 5,8% выше, чем ожидается в 2025 году. Достичь таких результатов позволит рост налоговых доходов на 8,6%.

Специалисты уверяют, что в 2025 году реальные доходы жителей Волгоградской области выросли на 6,2%, что также смотрится несколько лучше общероссийского уровня. По прогнозу, в предстоящей трёхлетке доходы волгоградцев продолжат расти: +2,1% в 2026 году, +3,5% в 2027 году и +3,0% в 2028 году.

В 2026 году также ожидается ощутимый рост зарплатного фонда региональных предприятий. Эксперты прогнозируют, что он увеличится на 9,7%, при том, что по России рост ожидается на уровне 7,9%.

Также ревизорами отмечается, что 88,8% расходов бюджета, запланированных на 2026 год, носят программный характер и направлены на решение конкретных задач, что повышает эффективность использования средств.

К числу вопросов, требующих дополнительного внимания властей, специалисты отнесли недостаточные темпы роста промышленности и сельхозпроизводства в сравнении со среднероссийскими показателями, излишне оптимистичные ожидания от роста налога на прибыль, а также замещение казначейских кредитов коммерческими, что уже в 2026 году приведёт к росту расходов на обслуживание долгов с 1,3 до 4,9 млрд рублей.

При этом ревизоры оговариваются, что госдолг региона по-прежнему находится в безопасной зоне и не превысит установленный законодательством уровень.

Помимо прочего в заключении говорится, что в 2026 году на 23% снизятся госрасходы на закупку товаров и услуг, а также на 16% - субсидии учреждениям. Кроме того, главный финансовый документ предусматривает сокращение дотаций поселениям в 2026 году на 2,7%, при том, что несмотря на большую инфляцию, критерий выравнивания бюджетной обеспеченности, определяющий поддержку муниципалитетов не индексировался с 2024 года.

Несмотря на некоторые чувствительные моменты, эксперты КСП подтвердили социальную ориентированность бюджета на предстоящую трёхлетку и рекомендовали парламентариям одобрить документ.

Отметим, как ранее сообщало ИА «Высота 102», 20 ноября депутаты Волгоградской областной думы одобрили в первом чтении бюджет Волгоградской области на 2026, 2027 и 2028 годы. Началась работа над его рассмотрением во втором и третьем чтениях. В следующем году расходы бюджета составят 190,2 млрд рублей, доходная часть — 185,3 млрд рублей. В последнюю входят 140,9 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, а также 44,4 млрд рублей безвозмездных поступлений. При этом в дальнейшем финансисты планируют выйти на бездефицитный бюджет. В плановом периоде 2027 года доходы и расходы составят по 189,6 млрд рублей, в 2028 году — по 203,7 млрд рублей.