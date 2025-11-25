Волгоградка отсудила у салона 23,5 тысячи за не тот цвет волос





Управляющая салоном красоты «Рассветова Студио» по решению суда выплатит клиентке деньги за некачественно проведенную окраску волос. Такое решение вынес Дзержинский районный суд Волгограда, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.

Женщина в марте 2025 года в салоне заказала услугу покраски волос техникой «Air touch» в холодный оттенок блонд. Однако мастер не протестировала краску на пряди волос. Результат волгоградку шокировал – вместо желаемого цвета волосы приобрели рыжеватый оттенок. Психоэмоциональное состояние клиентки усугубило еще одно обстоятельство – владелица салона разместила фотографию женщина в интернете с оскорбительным комментарием. Обиженная волгоградка направила в адрес ответчика претензию с требованием о возврате денежных средств и компенсации морального вреда, в том числе на незаконное использование ее фото, защите чести и достоинства. Однако требования были оставлены без удовлетворения.



В итоге суд встал на сторону потребителя. С владелицы салона были взысканы денежные средства, оплаченные по договору об оказании услуг в размере 10 500 рублей, компенсация морального вреда - 3 000 рублей, а также штраф - 6 750 рублей.



Кроме того, ответчик выплатит моральный вред за нарушение права чести и достоинства в размере 5 000 рублей и компенсацию морального вреда за незаконное изображение - 5 000 рублей.



Также на ответчика возложена обязанность в течении 10 рабочих дней с момента вступления решения в законную силу опровергнуть недостоверные сведения, порочащие честь и достоинство теперь уже бывшей клиентки салона.



Решение в законную силу не вступило.



