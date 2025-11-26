СК: в рехабе ростовской активистки Хоботовой пытали подростков





В Московской области сотрудники полиции задержали сотрудников реабилитационного центра для наркозависимых подростков. Как передает Привет-Ростов, учреждением руководила ростовская активистка Анна Хоботова. По предварительным данным СК России, рехаб работал незаконно, а несовершеннолетние пациенты подвергались в нем насилию.

Сообщается, что Анна Хоботова более десяти лет занимается помощью трудным подросткам. С августа по ноябрь в центре, расположенном в Московской области, насильно удерживали более двадцати детей в возрасте от 11 до 17 лет.

По версии следствия, вместо психологической помощи подростков избивали и мучали, а также содержали в изоляции, ограничивали в еде и воде. Один из пациентов после такой реабилитации оказался в реанимации с множественными ушибами, ссадинами, разрывами тканей и следами насилия. Сейчас 16-летний молодой человек находится в коме.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержаны воспитатель-консультант и его помощница. Остальных фигурантов дела, в том числе Хоботову, ищет полиция.

Фото: СКР по Московской области