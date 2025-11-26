Цены на яйца взвинтили в Волгоградской области





В Волгоградской области за месяц стремительно выросла стоимость на яйца, а также несколько овощей и фруктов. Об этом 26 ноября рассказали в отделении Южного ГУ Банка России в Волгограде.

Так, стоимость яиц в октябре вырос на 8,3%. Общий рост цен на товары и услуги вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. По мнению экспертов регионального центробанка, на это повлияли расходы птицефабрик на закупку кормов, логистику и оплату труда. Эти затраты производители перенесли в цены. При этом с февраля по август цены на яйца снижались благодаря наращиванию выпуска.

Также на 8% подорожали в цене плодоовощная продукция. С окончанием сезона овощей на смену грунтовых огурцов и помидоров пришли более дорогие тепличные. Кроме того, аграрии переориентировались на производство томатов коктейльных сортов, которые стоят дороже из-за особенностей выращивания, пояснили в ЦБ.

Сахар же наоборот начал стремительно дешеветь. Стоимость данного вида товара упала на 4,3%. Это эксперты связали с поступлением новой свеклы после урожайного сезона.

— Годовая инфляция в регионе замедлилась до 7,7% и сравнялась со значением по стране. Но при этом оставалась ниже, чем в Южном федеральном округе. Чтобы цены росли медленнее, Банк России продолжит длительное время поддерживать высокие процентные ставки в экономике, воздействуя на кредитование и сбережения. В результате в 2026 году инфляция снизится до 4–5% и стабилизируется на уровне 4% в дальнейшем, — отметил управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.