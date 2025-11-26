Федеральные новости

Голубей-биодронов могут начать применять в России для спецзаданий

Федеральные новости 26.11.2025 12:11
0
26.11.2025 12:11


Российская компания Neiry представила первых голубей-биодронов PJN-1. Свою разработку IT-компания презентовала на официальном сайте организации. По данным разработчиков, в настоящее время возможности первых особей уже тестируются ими. 

– Группа компаний Neiry представляет голубей-биодронов, в мозг которых имплантированы нейроинтерфейсы. В настоящее время команда ученых и разработчиков тестирует их летные характеристики, – пояснили разработчики. 

Отмечается, что разработка представляет собой живую птицу с имплантированным в мозг чипом. С помощью специальной программы оператор может дистанционно управлять голубем, загружая ей задание по принципу беспилотных летательных аппаратов. 

Как поясняют в компании, разработка может быть применима в промышленном мониторинге и в поисково-спасательных операциях. В компании надеются в будущем встроить нейрочипы в голову ворон, чаек и альбатросов.

Изображение сгенерировано ИИ 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
26.11.2025 13:58
Федеральные новости 26.11.2025 13:58
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.11.2025 12:11
Федеральные новости 26.11.2025 12:11
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.11.2025 10:23
Федеральные новости 26.11.2025 10:23
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.11.2025 20:53
Федеральные новости 25.11.2025 20:53
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.11.2025 18:54
Федеральные новости 25.11.2025 18:54
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.11.2025 15:49
Федеральные новости 25.11.2025 15:49
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.11.2025 05:50
Федеральные новости 25.11.2025 05:50
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.11.2025 15:05
Федеральные новости 24.11.2025 15:05
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.11.2025 12:13
Федеральные новости 24.11.2025 12:13
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.11.2025 07:16
Федеральные новости 24.11.2025 07:16
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
23.11.2025 08:49
Федеральные новости 23.11.2025 08:49
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.11.2025 18:41
Федеральные новости 21.11.2025 18:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
20.11.2025 19:58
Федеральные новости 20.11.2025 19:58
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.11.2025 07:28
Федеральные новости 19.11.2025 07:28
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.11.2025 21:44
Федеральные новости 18.11.2025 21:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:19
В аэропорту Волгограда заработали питьевые фонтанчикиСмотреть фотографии
14:49
«Красный октябрь» отметил 127-летие чествованием заводчанСмотреть фотографии
14:49
Совфед одобрил повышение НДС до 22% с 2026 года в РоссииСмотреть фотографии
14:45
Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Валериана СоболеваСмотреть фотографии
13:58
В России предложили ввести минимальный размер алиментовСмотреть фотографии
13:47
Уборку кладбищ в Волгограде организуют за 9 млн рублейСмотреть фотографии
13:46
Рыбак наткнулся на южной окраине Волгограда на зуб и кости мамонтаСмотреть фотографии
13:27
Волгоградкам рассказали, как досрочно выйти на пенсиюСмотреть фотографии
12:56
Бочаров подводит итоги сельскохозяйственного года на встрече с аграриямиСмотреть фотографии
12:42
«Поступили по-мужски»: бойцы СВО вступились за камышинских курсантов, отчисляемых за драку с мигрантамиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:11
Голубей-биодронов могут начать применять в России для спецзаданийСмотреть фотографии
12:11
Аналитики назвали лидера рынка частных LTE сетейСмотреть фотографии
12:04
Защитник «Ротора» Максим Храмцов получил травму в матче с «Челябинском» Смотреть фотографии
11:47
В Волгограде иномарка врезалась в дом, есть пострадавшийСмотреть фотографии
11:28
В Волгограде оправдали осужденного сотрудника Росреестра: он вернулся на работуСмотреть фотографии
10:37
В Волжском вырастут «магические сугробы» с QR-кодамиСмотреть фотографии
10:25
Село Волгоградской области изолировали из-за опасной инфекцииСмотреть фотографии
10:23
СК: в рехабе ростовской активистки Хоботовой пытали подростковСмотреть фотографии
10:07
Сервис, где можно договориться: 5 причин поехать с DriveeСмотреть фотографии
10:05
Волгоград направляет бойцам СВО 40 комплектов для электромотоцикловСмотреть фотографии
09:36
Создатель «Тополя» и «Искандера» Валериан Соболев скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:20
Билайн запустил продажи SIM-карт со специальным тарифом в «Пятёрочке»Смотреть фотографии
08:57
Два человека сгорели в станице Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:13
Почти 236 тысяч зрителей посетили в 2025 году матчи на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
07:58
Волгоградцы ощутят 5-балльную магнитную бурю 26 ноябряСмотреть фотографии
07:40
Школьница с болезнью Крона из Волгоградской области получила жизненно важный препаратСмотреть фотографии
07:09
Колесо обозрения на юге Волгограда назовут «Красным Солнцем»Смотреть фотографии
06:54
В Волгоградской области простятся с погибшим на СВО Иваном КлюкинымСмотреть фотографии
06:25
Пиротехники обезвредили найденную в центре Волгограда авиабомбуСмотреть фотографии
06:07
Волгоградские депутаты обсудили работу регоператораСмотреть фотографии
 