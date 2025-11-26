Голубей-биодронов могут начать применять в России для спецзаданий





Российская компания Neiry представила первых голубей-биодронов PJN-1. Свою разработку IT-компания презентовала на официальном сайте организации. По данным разработчиков, в настоящее время возможности первых особей уже тестируются ими.

– Группа компаний Neiry представляет голубей-биодронов, в мозг которых имплантированы нейроинтерфейсы. В настоящее время команда ученых и разработчиков тестирует их летные характеристики, – пояснили разработчики.

Отмечается, что разработка представляет собой живую птицу с имплантированным в мозг чипом. С помощью специальной программы оператор может дистанционно управлять голубем, загружая ей задание по принципу беспилотных летательных аппаратов.

Как поясняют в компании, разработка может быть применима в промышленном мониторинге и в поисково-спасательных операциях. В компании надеются в будущем встроить нейрочипы в голову ворон, чаек и альбатросов.

Изображение сгенерировано ИИ