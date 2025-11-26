В Волгограде иномарка врезалась в дом, есть пострадавший

Один человек пострадал в результате столкновения иномарки с частным домом в Ворошиловском районе Волгограда. В ГУ МВД России по региону сообщили, что ДТП произошло накануне поздно вечером на улице Чарджуйская.

- В 20-30 час. напротив д.28 по ул. Чарджуйская водитель, не имеющий права управления, не справился с управлением автомобилем Opel Astra и совершил наезд на домовладение, - рассказали в Главке.

Травмы получил пассажир немецкой иномарки. Пострадавшего госпитализировали.

Отметим, что авария произошла сразу после поворота с ул. Ленкоранской на ул. Чарджуйская. Вероятно, что водитель не смог выйти из поворота и врезался в дом.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области