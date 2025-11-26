В Волжском вырастут «магические сугробы» с QR-кодами

Необычное украшение для малоснежной зимы, которая наблюдается в наших широтах, придумали в городе Волжском Волгоградской области. Как сообщили в городской администрации, на семи крупных площадках Волжского установят «магические сугробы» с QR-кодами, которые откроют доступ к дополненной реальности.

Местные власти к новому 2026 году решили украсить город по новой концепции с использованием современных технологий и цифровых решений. «Магию новогоднего города» создадут с помощью светодиодных украшений, праздничных инсталляций и арт-объектов.

Вдоль проспекта Ленина уже установлены светодиодные снежинки и золотистая ель у дворца молодежи «Юность». Помимо известных уже фигур «Жар-птица» и «Кони и сани», появятся и новые: сказочные персонажи «Щелкунчик» и «Мышиный король», светодиодные музыкальные инструменты, «Мостик желаний» и «Туннель». Площадь Ленина украсит масштабная инсталляция «Звездное небо».

Главную городскую елку в Волжском начнут устанавливать в начале декабря.

Фото из архива V102.RU