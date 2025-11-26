В России предложили ввести минимальный размер алиментов





В России предложили установить минимальный размер выплат алиментов для трудоспособных родителей в зависимости от количества детей в семье. Данный законопроект 26 ноября внесли в Госдуму член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов, глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина и ее заместитель Мария Дробот.

На данный момент в законодательстве нет установленной суммы минимального размера алиментов для уплаты. В связи с этим чаще всего устанавливается сумма, исчисляемая по величине прожиточного минимума.

- Истец может испытывать некоторые трудности с доказательством реального дохода ответчика. В случае принятия настоящего законопроекта бремя доказательства реальных доходов будет полностью переложено на ответчика, - поясняется авторами законопроекта.

Для таких случаев парламентарии предложили внести изменения в 81-ю статью Семейного кодекса, согласно которым для трудоспособных родителей размер алиментов на одного ребенка должен составлять не менее половины МРОТ, на двух детей – не менее трех четвертых, на трех и более детей – не менее полного размера указанной величины.

В случае принятия поправок закон может вступить в силу уже с начала следующего года.