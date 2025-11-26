Ветераны СВО массово переобучаются на дроноводов





В России самой востребованной среди ветеранов СВО программой для обучения стала эксплуатация БПЛА. Об этом заявил заместитель Минтруда России Дмитрий Платыгин, передает РИА Новости.

– Если в целом говорить о тех мерах, которые сегодня доступны, то, во-первых, это изменение профессионального трека путем повышения квалификации либо получения новой профессии. У нас сегодня, если смотреть статистику, самая востребованная программа обучения среди ветеранов специальной военной операции – это эксплуатация беспилотных летательных аппаратов, – цитирует Платыгина информагентство.

Уточняется, что замминистра сделал заявление в ходе панельной сессии форума «Открыто для всех», который проходил в Москве накануне и был посвящен формированию предложений в сфере инклюзии: от создания доступной среды и трудоустройства людей с инвалидностью до вопросов образования, оказания ранней помощи.