Ветераны СВО массово переобучаются на дроноводов

Общество 26.11.2025 16:52
В России самой востребованной среди ветеранов СВО программой для обучения стала эксплуатация БПЛА. Об этом заявил заместитель Минтруда России Дмитрий Платыгин, передает РИА Новости.

– Если в целом говорить о тех мерах, которые сегодня доступны, то, во-первых, это изменение профессионального трека путем повышения квалификации либо получения новой профессии. У нас сегодня, если смотреть статистику, самая востребованная программа обучения среди ветеранов специальной военной операции – это эксплуатация беспилотных летательных аппаратов, – цитирует Платыгина информагентство. 

 Уточняется, что замминистра сделал заявление в ходе панельной сессии форума «Открыто для всех», который проходил в Москве накануне и был посвящен формированию предложений в сфере инклюзии: от создания доступной среды и трудоустройства людей с инвалидностью до вопросов образования, оказания ранней помощи.

