Волгоградкам рассказали, как досрочно выйти на пенсию

Право на досрочный выход на пенсию имеют жительницы Волгоградской области, у которых трое и более детей. Специалисты СФР уточнили, что таким мамам также необходимо заработать страховой стаж от 15 лет и 30 ИПК в дополнение к главному условию.

- Женщины, которые родили и воспитали от трех детей до достижения ими 8 лет и заработали страховой стаж от 15 лет и 30 ИПК, имеют право на досрочный выход на пенсию, - уточнили в Соцфонде.

Время ухода за детьми до 1,5 лет включается в трудовой стаж.

Если женщина трудилась во время ухода за ребенком, то ей зачислится наиболее выгодный коэффициент за период работы или ухода.

На пенсию раньше могут выйти также мамы двух и более детей. Для этого нужно иметь страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера. Женщины, которые отработали не менее 17 лет в приравненных к районам Крайнего Севера территориям, также могут уйти на отдых в 50 лет.

