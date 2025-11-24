Какие фальшивые деньги чаще «гуляют» по рукам в Волгограде





Специалисты Банка России поделились данными о том, какие купюры с признаками подделки выявили за три месяца в Волгограде и области. Всего с июля по сентябрь текущего года в регионе обнаружено 28 подделок, что на 2 купюры больше, чем в тот же период 2024 года.

По данным экспертов, чаще всего в Волгограде по рукам «гуляют» фальшивые пятитысячные купюры. Примечательно, что именно эти деньги подделывают в России чаще всего уже не первый год.

– Как и в прошлые годы, среди фальшивых денег в Волгоградской области чаще всего встречались банкноты номиналом 5000 рублей – выявлено 15 таких купюр (на три купюры больше, чем годом ранее), – рассказали в волгоградском отделении Банка России. – Немного чаще в сравнении с 2024 годом в обращение стали попадать фальшивые денежные знаки номиналом 1000 рублей. Их доля в общей массе составила 42,8% – из оборота изъято 12 таких банкнот.

Каким-то образом в тысячных затесалась и одна поддельная купюра номиналом 100 рублей.

Волгоградцам рекомендуют при малейшем подозрении отправляться с сомнительной купюрой в отделение банка для проверки ее подлинности. Не стоит пытаться ею расплатиться – это чревато привлечением к уголовной ответственности.