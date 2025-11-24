Ушлый житель Дубовки идет под суд за попытку заработать на проблеме многодетного отца

Перед судом в Волгоградской области предстанет житель Дубовки, который вымогал миллион рублей у многодетного отца, дети которого отравились таблетками.

- В настоящее время расследование завершено. Обвиняемый закончил знакомиться с материалами уголовного дела, которое готовится к направлению в суд. На период следствия в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по региону.

Мужчина обвиняется по ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершённое в особо крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, фигурант уголовного дела пытался обогатиться на проблеме многодетного отца, дети которого 17 августа 2025 года отравились таблетками и были госпитализированы. В отношении главы семейства была начата проверка по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Остальных детей забрали и временно поместили в специализированные социальные учреждения.

Житель Дубовки сообщил мужчине, что может ему помочь, так как имеет определенные связи.

- Для убедительности злоумышленник пояснил, что сумма в размере около 3 тысяч рублей необходима ему для покупки подарков лицам, с которыми он будет вести переговоры. Опасаясь последствий, потерпевший согласился и перечислил деньги на указанную фигурантом банковскую карту. Однако на этом обвиняемый не остановился. При личной встрече он потребовал от мужчины один миллион рублей за урегулирование вопросов с правоохранительными и надзорными органами, - сообщили в следственном органе.

Отец детей сообщил все правоохранителям. Злоумышленника полицейские задержали 10 сентября.