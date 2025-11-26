Происшествия

«Принять меры к задержанию»: солдат-срочник сбежал из воинской части в Камышине

Происшествия 26.11.2025 20:24
26.11.2025 20:24


В Волгоградской области из воинской части сбежал 21-летний военнослужащий срочной службы Данил Набиев. Ориентировки на беглеца появились сегодня, 26 ноября, в соцсетях Камышина.

- Разыскивается за совершение преступления, предусмотренного УК РФ статьей 337 «Самовольное оставление части или места службы», - говорится в разыскной ориентировке. – Прошу Вас установленным порядком уведомить инициатора розыска и принять меры к задержанию его и доставлению в военную комендатуру.

Сбежавший срочник был призван из города Янаул Республики Башкортостан. Не исключено, что он мог направиться в этот регион. Также беглеца, который служил в стрелковой роте, ищут в Камышине.

Фото: Жесть Камышин / t.me

