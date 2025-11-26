В аэропорту Волгограда заработали питьевые фонтанчики





В аэропорту Волгограда завершена установка питьевых фонтанчиков. Они были смонтированы как в общей зоне терминала, так и в пространстве после прохождения досмотра.

- Подаваемая вода проходит трёхступенчатую систему очистки. Фильтры удаляют: хлор, хлорорганические соединения, запахи и привкусы, тяжёлые и токсичные металлы, нефтепродукты, механические загрязнения, - уточнили в пресс-службе воздушной гавани.

Напомним, ранее аналогичное оборудование уже было установлено в аэропортах Астрахани, Барнаула, Кемерово, Новосибирска, Оренбурга, Перми, Салехарда, Саранска, Томска, Тюмени, Улан-Удэ, Челябинска, Читы и Элисты.

Фото: аэропорт Волгограда