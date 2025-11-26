Общество

Роскосмос сообщил о смерти инженера-конструктора Валериана Соболева

Общество 26.11.2025 19:54
0
26.11.2025 19:54


Сегодня, 26 ноября, Роскосмос выразил соболезнования в связи со смертью известного инженера-конструктора Валериана Марковича Соболева. Сообщение об этом появилось на официальном сайте госкорпорации, передает ИА «Высота 102».

Напомним, что легендарный ученый, создатель пусковых комплексов «Луна», «Ока»,  «Темп-2с»,  «Пионер»,  «Тополь» и  «Искандер» скончался в Волгограде в возрасте 87 лет. Ранее свои соболезнования в связи с уходом из жизни конструктора выразил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. 

Валериан Маркович Соболев родился в Сталинграде 19 августа 1938 года. Всю свою жизнь он посвятил работе в оборонно-промышленном комплексе. Окончив Сталинградский механический институт по специальности «Автомобили и тракторы» он был принят в Особое конструкторское бюро волгоградского завода «Баррикады» инженером-конструктором. Прошел путь до начальника – главного конструктора Центрального конструкторского бюро ПО «Баррикады» (1983-1990), директора – главного конструктора Центрального конструкторского бюро «Титан» (1990-1991). 

Руководил разработкой, испытаниями и постановкой на серийное производство наземных агрегатов. В 1989-1991 годах был избран народным депутатом СССР. Был доктором технических наук, профессором и заведующим кафедрой теоретической механики в Волгоградском Политехническом институте. Является соавтором сотни свидетельств и патентов на изобретения.

Удостоен Ленинской премии СССР, Государственной премии СССР. Награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд». Имеет звания «Лучший изобретатель Миноборонпрома», «Лучший изобретатель Волгоградской области», лауреата премии имени главного конструктора Г.И. Сергеева.

Прощание пройдет в поминальном зале Центрального кладбища Волгограда с 10:00 до 11:00 29 ноября.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.11.2025 21:13
Общество 26.11.2025 21:13
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2025 19:54
Общество 26.11.2025 19:54
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2025 19:00
Общество 26.11.2025 19:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.11.2025 18:34
Общество 26.11.2025 18:34
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2025 17:07
Общество 26.11.2025 17:07
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2025 16:52
Общество 26.11.2025 16:52
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2025 16:50
Общество 26.11.2025 16:50
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2025 16:36
Общество 26.11.2025 16:36
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2025 15:19
Общество 26.11.2025 15:19
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2025 14:45
Общество 26.11.2025 14:45
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2025 13:47
Общество 26.11.2025 13:47
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2025 13:46
Общество 26.11.2025 13:46
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2025 13:27
Общество 26.11.2025 13:27
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2025 12:42
Общество 26.11.2025 12:42
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2025 11:28
Общество 26.11.2025 11:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:13
Писатель и журналист Александр Рувинский скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:24
«Принять меры к задержанию»: солдат-срочник сбежал из воинской части в КамышинеСмотреть фотографии
19:54
Роскосмос сообщил о смерти инженера-конструктора Валериана СоболеваСмотреть фотографии
19:30
Под Волгоградом серийные воры вынесли из частных домов имущества на 5 млн рублейСмотреть фотографии
19:00
Волгоградцам напомнили о дедлайне по уплате имущественных налоговСмотреть фотографии
18:34
В Волгограде коммерсанты оставили без тепла сотни животных в приюте: в чем причинаСмотреть фотографии
17:52
600 единиц оружия за три дня уничтожат в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:07
Центробанк: в Волгоградской области цены на бензин за год выросли почти на 12%Смотреть фотографии
16:52
Ветераны СВО массово переобучаются на дроноводовСмотреть фотографии
16:50
Цены на яйца взвинтили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:36
В Волго-Донском канале сел на мель сухогруз «Балахна»Смотреть фотографии
16:33
Т2 нарастила выручку от партнерств на 18% год к годуСмотреть фотографии
15:19
В аэропорту Волгограда заработали питьевые фонтанчикиСмотреть фотографии
14:49
«Красный октябрь» отметил 127-летие чествованием заводчанСмотреть фотографии
14:49
Совфед одобрил повышение НДС до 22% с 2026 года в РоссииСмотреть фотографии
14:45
Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Валериана СоболеваСмотреть фотографии
13:58
В России предложили ввести минимальный размер алиментовСмотреть фотографии
13:47
Уборку кладбищ в Волгограде организуют за 9 млн рублейСмотреть фотографии
13:46
Рыбак наткнулся на южной окраине Волгограда на зуб и кости мамонтаСмотреть фотографии
13:27
Волгоградкам рассказали, как досрочно выйти на пенсиюСмотреть фотографии
12:56
Бочаров подводит итоги сельскохозяйственного года на встрече с аграриямиСмотреть фотографии
12:42
«Поступили по-мужски»: бойцы СВО вступились за камышинских курсантов, отчисляемых за драку с мигрантамиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:11
Голубей-биодронов могут начать применять в России для спецзаданийСмотреть фотографии
12:11
Аналитики назвали лидера рынка частных LTE сетейСмотреть фотографии
12:04
Защитник «Ротора» Максим Храмцов получил травму в матче с «Челябинском» Смотреть фотографии
11:47
В Волгограде иномарка врезалась в дом, есть пострадавшийСмотреть фотографии
11:28
В Волгограде оправдали осужденного сотрудника Росреестра: он вернулся на работуСмотреть фотографии
10:37
В Волжском вырастут «магические сугробы» с QR-кодамиСмотреть фотографии
10:25
Село Волгоградской области изолировали из-за опасной инфекцииСмотреть фотографии
10:23
СК: в рехабе ростовской активистки Хоботовой пытали подростковСмотреть фотографии
 