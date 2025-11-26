Роскосмос сообщил о смерти инженера-конструктора Валериана Соболева

Сегодня, 26 ноября, Роскосмос выразил соболезнования в связи со смертью известного инженера-конструктора Валериана Марковича Соболева. Сообщение об этом появилось на официальном сайте госкорпорации, передает ИА «Высота 102».

Напомним, что легендарный ученый, создатель пусковых комплексов «Луна», «Ока», «Темп-2с», «Пионер», «Тополь» и «Искандер» скончался в Волгограде в возрасте 87 лет. Ранее свои соболезнования в связи с уходом из жизни конструктора выразил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Валериан Маркович Соболев родился в Сталинграде 19 августа 1938 года. Всю свою жизнь он посвятил работе в оборонно-промышленном комплексе. Окончив Сталинградский механический институт по специальности «Автомобили и тракторы» он был принят в Особое конструкторское бюро волгоградского завода «Баррикады» инженером-конструктором. Прошел путь до начальника – главного конструктора Центрального конструкторского бюро ПО «Баррикады» (1983-1990), директора – главного конструктора Центрального конструкторского бюро «Титан» (1990-1991).

Руководил разработкой, испытаниями и постановкой на серийное производство наземных агрегатов. В 1989-1991 годах был избран народным депутатом СССР. Был доктором технических наук, профессором и заведующим кафедрой теоретической механики в Волгоградском Политехническом институте. Является соавтором сотни свидетельств и патентов на изобретения.

Удостоен Ленинской премии СССР, Государственной премии СССР. Награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд». Имеет звания «Лучший изобретатель Миноборонпрома», «Лучший изобретатель Волгоградской области», лауреата премии имени главного конструктора Г.И. Сергеева.

Прощание пройдет в поминальном зале Центрального кладбища Волгограда с 10:00 до 11:00 29 ноября.