- Мы, штурмовики, узнали о беде, которая произошла у нас в Волгоградской области, в городе Камышине. Достойный кадет, который провожал свою девушку домой, нарвался на мигрантов. Иностранные специалисты толпой избили молодого человека, - рассказывает о произошедшем один из военнослужащих.

По информации бойцов, после случившегося в образовательном учреждении побои ученика заметили старшекурсники, которые посчитали делом чести поставить на место разбушевавшихся в городе иностранцев.

- На передовой, как нигде, понимаешь, как важно воинское братство и взаимовыручка. Ребята поступили как настоящие воины и не бросили своего товарища. Они пошли и спасли своего друга. Мы сейчас защищаем страну на передовой, а эти парни помогли навести порядок на улицах Камышина. Но каково было наше удивление, когда мы узнали, что кадетов сделали в этой ситуации крайними. Надеемся, что власти увидят наш призыв, наше обращение и примут справедливые меры, - подчеркнул ветеран.

Штурмовики также обратили внимание, что перед Россией стоят большие вызовы и наша страна не имеет права разбрасываться курсантами – будущими офицерами.

- Совсем скоро они должны были пополнить ряды Вооружённых сил и с честью продолжить защищать интересы нашей родины. Надеемся, что в высоких кабинетах увидят эту запись и справедливость восторжествует.

Журналисты сетевого издания «Новороссия» попросили прокомментировать сложившуюся в Камышине ситуацию командира взвода с позывным «Неман», воюющего сейчас на Харьковском направлении. По словам мужчины, несправедливость к курсантам не оставила равнодушным никого из бойцов на передовой. А сам факт того, что у трудовых мигрантов хватает наглости поднимать руку на ученика училища в военной форме, говорит о недоработках местных силовых структур.

- Изначально курсант – молодчина. Не струсил, принял бой с превосходящим количеством мигрантов. А то, что его поддержали, это правильно. Это здоровый мужской коллектив, где не дают своего в обиду. Один за всех и все за одного. Нормальный принцип. Не вижу здесь, честно говоря, даже за что можно дисциплинарное взыскание давать. Поэтому правильно сделали, что дали отпор, - уверен фронтовик.

Напомним, широкой общественности об инциденте стало известно 17 ноября 2025 года, после разлетевшейся по социальным сетям видеозаписи. Тогда полиция отчиталась об установлении личностей участников драки и направлении собранных материалов по подследственности.

Редакция попросила прокомментировать информацию об отчислении кадетов в пресс-службе Южного военного округа.

