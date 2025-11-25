В Волгограде вынесли приговор за аферу с инвестициями в Крымский мост

Ворошиловский районный суд Волгограда вынес приговор за мошенничество троим участникам преступной группы, которые привлекали средства граждан якобы для вложения в инвестиционные проекты в Крыму. В эту финансовую пирамиду были вовлечены 707 человек, а нанесенный им ущерб составил более 326 миллионов рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

- Светлана М., Александр Ф. и Сергей З. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Им назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима на срок 6 лет каждому, - сообщили в облсуде.

Следствием и судом установлено, что фигуранты уголовного дела с начала 2014 года по 31 мая 2019 года привлекали средства физических лиц, обещая им выплату высоких процентов. Договоры инвестиционных займов заключались от имении незарегистрированной в РФ компании «E-Z FINANCE GROUP S.A.», поэтому не имели юридической силы.

- Обеспеченность осуществления выплат процентов преподносилась вкладчикам, как результат инвестирования их денежных средств в развитие Республики Крым, в том числе строительство коттеджных поселков и Крымского моста. Вместе с тем, выплаты вкладчикам обещанного процентного вознаграждения осуществлялись исключительно за счет привлеченных денежных средств новых вкладчиков, - говорится в материалах суда.

Преступная группа, у которой был и организатор, действовала на территории Ярославской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Ивановской и Московской областей.

Подсудимые в ходе судебного разбирательства вину в содеянном не признали. Судом удовлетворены заявленные гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденных ущерба, причиненного преступлением.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.