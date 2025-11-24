Дело об убийстве в Волгограде родственниц Шаляпина обрастает новыми подробностями

Певец Прохор Шаляпин хотел бы, чтобы следствие установило и назвало имена преступников, которые убили в Волгограде в 1996 году его тетю и бабушку. Для этого нужно возобновить следствие, чего, по словам, артиста, очень сложно добиться.

– Вся наша семья хотела бы, чтобы установили всех причастных к этому убийству. Но что мы можем…, – цитирует 24 ноября певца Telegram-канал Baza.

Ранее сообщалось, что в убийстве родственниц Прохора Шаляпина был обвинен Алексей Лиманский, которому сейчас 52 года, но он избежал наказания за это преступление. Установлено, что он знал одну из своих жертв - тетю певца. В феврале 1996 года он проник в квартиру на улице Поддубного в Краснооктябрьском районе. В материалах дела указано, что у него «на почве личностных неприязненных отношений, возник преступный умысел, направленный на умышленное убийство». Лиманский расправился с 30-летней Ириной Нетаевой. Он зарезал женщину, а потом еще и выстрелил в нее. Также он расправился с 60-летней Людмилой Колесниковой - бабушкой певца.

Однако в постановлении Краснооктябрьского районного суда Волгограда о прекращении уголовного дела в отношении Лиманского фигурирует лишь один эпизод расправы – с тетей певца.

Авторы Baza отмечают, что до сих пор неизвестно, кто убил бабушку певца.

Тела женщин обнаружили их родные, в числе которых был и 12-летний Прохор.

- Главным доказательством вины Лиманского стали три отпечатка пальцев в квартире, а мотивом названо присвоение крупной суммы денег, хранившейся у женщин. Они выгодно продали квартиру, и про эти деньги кто-то узнал, - сообщает Telegram-канал.

Адвокат Лиманского утверждает, что настоящие убийцы бабушки и тёти Прохора Шаляпина остались вне подозрений и не понесли никакого наказания.

- Я не убивал, не грабил этих женщин! Я их не знал и никогда с ними не встречался! Я узнал об их существовании лишь из материалов уголовного дела, — сообщил Baza сам Алексей Лиманский.

Следствие, по словам адвоката, не обратило внимание на показание соседей, которые накануне убийства видели тетю Шаляпина с двумя мужчинами неславянской внешности. Защитник не исключает, что с женщинами могли расправиться и они.

В настоящее время Лиманский живет в Волгограде и работает разнорабочим. Ранее он был судим за разбой, кражу, хранение наркотиков.

