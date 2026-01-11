Общество

В Волгограде после коллапса в аэропорту Шереметьево смещены несколько столичных рейсов

Общество 11.01.2026 07:02
В Волгограде после снежного коллапса, парализовавшего работу аэропорта Шереметьево, задерживается прилет двух самолетов из столицы. На несколько часов в расписании смещен и вылет в Москву.

Накануне волгоградцам, планировавшим вылететь в Москву или, напротив, вернуться домой из столицы, пришлось не просто смещать свои планы по времени, а полностью перекраивать маршрут – из-за небывалого снегопада, вызванного циклоном «Фрэнсис», четыре рейса были отменены. Сегодня, несмотря на постепенное возвращение аэропорта Шереметьево к привычной жизни, в расписании также случились коррективы.

Так, по информации онлайн-табло, вылет самолета авиакомпании «Россия» из Волгограда перенесен с 19:20 на 00:40. Позже запланированного дома окажутся и горожане, возвращающиеся домой в последний день новогодних каникул – в столичной воздушной гавани смещены авиарейсы компаний «Победа» и «Россия».

Снегопад, накрывший Москву едва ли не с головой, сильнее всего ударил по аэропортам. Накануне сотни пассажиров рассказали о полноценном коллапсе в терминалах Шереметьево. По словам горожан, из-за массовой задержки рейсов им пришлось провести ночь в залах ожидания, спать в креслах или стелиться прямо на полу. Из-за сбоев в работе лент задачей со звездочкой стало и получение багажа – выдача чемоданов растянулась на 5-7 часов. 

Фото Павла Мирошкина

