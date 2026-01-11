



Зимнее утро. Ранний подъем. Темнота, которую пытается пробить лишь легкий отблеск фонаря. Холодные полы и непреодолимое желание вернуться в теплую кровать. В такие моменты едва ли не единственным спасением для многих горожан становится чашка горячего кофе. Для пробуждения организма кофе-брейк может повториться и на работе. А после – в обед. Безопасен ли для человека подобный «экспресс-запуск» организма? Может ли возникнуть зависимость от напитка? И сколько чашек эспрессо или капучино советуют выпивать врачи? Обо всем по порядку – в материале ИА «Высота 102».

В последние годы кофе стал не просто напитком, а поводом для встречи – деловых переговоров, душевной беседы с друзьями или отдыха в одиночестве.

- По своей химической структуре кофеин, входящий в состав кофе, напоминает аденозин, рецепторы которого находятся рядом с рецепторами дофамина, что может вызывать радость и подъем настроения, - рассказывает профессор ВолгГМУ Михаил Стаценко.- К кофеину привязаны три молекулы фосфорного остатка, и он по своей сути является работающим в мозге нейромедиатором. В результате его частого употребления формируется своеобразное подстегивание организма. В какой-то момент кофеина требуется чуть больше. А дальше – еще больше. При снижении чувствительности нам требуется увеличивать дозировку, чтобы вновь ощущать себя бодрым. Существует и психологическая зависимость, когда, только лишь вдыхая аромат свежемолотого кофе, мы получаем эмоциональный заряд и настраиваемся на позитив.

Несмотря на то, что кофеиномания – вполне реальный диагноз, известный в Волгограде врач призывает не демонизировать напиток.

- Вопрос о том, вреден или полезен кофе, даже сейчас поднимается на серьезных съездах терапевтов и кардиологов. Как и раньше, так и сейчас по этой теме проводятся крупные серьезные исследования. Но, на мой взгляд, лучше, чем много веков назад сказал знаменитый врач Парацельс, не скажут и сейчас: «Все есть яд и все есть лекарство. Одна лишь доза делает вещество ядом или лекарством». Кофе – это не только кофеин, но и кладезь антиоксидантов, полифенолов, а также других элементов, защищающих нас от стресса и преждевременного старения. Доказано, что натуральный ( не растворимый) кофе защищает организм от фиброза печени и не вызывает гипертонического криза, если, конечно же, не пить его литрами. Так что, повторюсь, главный вопрос заключается в разумности его употребления.





Какими бы полезными и окрыляющими ни были мегапопулярные в наш дни эспрессо или американо, пить их без оглядки стоит далеко не всем.

- Не стоит забывать, что кофеин может привести к нарушению или срыву сердечного ритма. В первую очередь это касается людей, которые уже имеют болезни сердца, - комментирует заведующий кафедрой внутренних болезней ВолгГМУ Михаил Стаценко. – Его вряд ли целесообразно пить пациентам, которые страдают и от других симптомов – нарушения сна, бессонницы, тревожности. Впрочем, во всех этих случаях стоит знать меру не только с кофе, но также с крепким чаем и кока-колой. Сегодня чаще всего говорят, что 400, максимум 500 мг кофеина в сутки – самая оптимальная доза для организма. Если в чашке эспрессо содержится в среднем 100 мг вещества, то, получается, за день мы можем выпить не больше пяти чашек. Но лучше останавливаться на трех – четырех. В таком случае кофе не причинит никакого вреда вашему здоровью.

Еще одна опасная ловушка кофе, который в наши дни продают буквально через каждые сто метров, заключается в кратковременности его бодрящего, «возрождающего из пепла» эффекта.

- Кофе стимулирует нас в течение 30-60 минут. А дальше на смену бодрости приходит желание поспать, - комментирует профессор. – Поэтому, когда уставшие водители останавливаются на заправках и «будят» себя не полноценным сном, а чашечкой крепкого кофе, возрастает риск аварии. Об этом эффекте нужно знать всем тем, кто надеется успеть до определенной точки и полностью игнорирует сигналы своего организма об усталости.

