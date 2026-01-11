Общество

«Криза не будет. Если не пить его литрами»: может ли зависимость от кофе ударить по здоровью волгоградцев

Общество 11.01.2026 08:00
0
11.01.2026 08:00


Зимнее утро. Ранний подъем. Темнота, которую пытается пробить лишь легкий отблеск фонаря. Холодные полы и непреодолимое желание вернуться в теплую кровать. В такие моменты едва ли не единственным спасением для многих горожан становится чашка горячего кофе. Для пробуждения организма кофе-брейк может повториться и на работе. А после – в обед. Безопасен ли для человека подобный «экспресс-запуск» организма? Может ли возникнуть зависимость от напитка? И сколько чашек эспрессо или капучино советуют выпивать врачи? Обо всем по порядку – в материале ИА «Высота 102».

В последние годы кофе стал не просто напитком, а поводом для встречи – деловых переговоров, душевной беседы с друзьями или отдыха в одиночестве.

- По своей химической структуре кофеин, входящий в состав кофе, напоминает аденозин, рецепторы которого находятся рядом с рецепторами дофамина, что может вызывать радость и подъем настроения, - рассказывает профессор ВолгГМУ Михаил Стаценко.- К кофеину привязаны три молекулы фосфорного остатка, и он по своей сути является работающим в мозге нейромедиатором. В результате его частого употребления формируется своеобразное подстегивание организма. В какой-то момент кофеина требуется чуть больше. А дальше – еще больше. При снижении чувствительности нам требуется увеличивать дозировку, чтобы вновь ощущать себя бодрым. Существует и психологическая зависимость, когда, только лишь вдыхая аромат свежемолотого кофе, мы получаем эмоциональный заряд и настраиваемся на позитив.

Несмотря на то, что кофеиномания – вполне реальный диагноз, известный в Волгограде врач призывает не демонизировать напиток.

- Вопрос о том, вреден или полезен кофе, даже сейчас поднимается на серьезных съездах терапевтов и кардиологов. Как и раньше, так и сейчас по этой теме проводятся крупные серьезные исследования. Но, на мой взгляд, лучше, чем много веков назад сказал знаменитый врач Парацельс, не скажут и сейчас: «Все есть яд и все есть лекарство. Одна лишь доза делает вещество ядом или лекарством». Кофе – это не только кофеин, но и кладезь антиоксидантов, полифенолов, а также других элементов, защищающих нас от стресса и преждевременного старения. Доказано, что натуральный ( не растворимый) кофе защищает организм от фиброза печени и не вызывает гипертонического криза, если, конечно же, не пить его литрами. Так что, повторюсь, главный вопрос заключается в разумности его употребления.


Какими бы полезными и окрыляющими ни были мегапопулярные в наш дни эспрессо или американо, пить их без оглядки стоит далеко не всем.

- Не стоит забывать, что кофеин может привести к нарушению или срыву сердечного ритма. В первую очередь это касается людей, которые уже имеют болезни сердца, - комментирует заведующий кафедрой внутренних болезней ВолгГМУ Михаил Стаценко. – Его вряд ли целесообразно пить пациентам, которые страдают и от других симптомов – нарушения сна, бессонницы, тревожности. Впрочем, во всех этих случаях стоит знать меру не только с кофе, но также с крепким чаем и кока-колой. Сегодня чаще всего говорят, что 400, максимум 500 мг кофеина в сутки – самая оптимальная доза для организма. Если в чашке эспрессо содержится в среднем 100 мг вещества, то, получается, за день мы можем выпить не больше пяти чашек. Но лучше останавливаться на трех – четырех. В таком случае кофе не причинит никакого вреда вашему здоровью.

Еще одна опасная ловушка кофе, который в наши дни продают буквально через каждые сто метров, заключается в кратковременности его бодрящего, «возрождающего из пепла» эффекта.

- Кофе стимулирует нас в течение 30-60 минут. А дальше на смену бодрости приходит желание поспать, - комментирует профессор. – Поэтому, когда уставшие водители останавливаются на заправках и «будят» себя не полноценным сном, а чашечкой крепкого кофе, возрастает риск аварии. Об этом эффекте нужно знать всем тем, кто надеется успеть до определенной точки и полностью игнорирует сигналы своего организма об усталости.

Фото из архива V102.ru

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
11.01.2026 08:29
Общество 11.01.2026 08:29
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2026 08:00
Общество 11.01.2026 08:00
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2026 07:33
Общество 11.01.2026 07:33
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2026 07:02
Общество 11.01.2026 07:02
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2026 06:40
Общество 11.01.2026 06:40
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2026 06:17
Общество 11.01.2026 06:17
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 23:39
Общество 10.01.2026 23:39
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 21:46
Общество 10.01.2026 21:46
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 21:03
Общество 10.01.2026 21:03
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 20:45
Общество 10.01.2026 20:45
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 20:05
Общество 10.01.2026 20:05
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 19:29
Общество 10.01.2026 19:29
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 18:55
Общество 10.01.2026 18:55
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 18:43
Общество 10.01.2026 18:43
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 17:30
Общество 10.01.2026 17:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:29
«На душе становится теплее»: в Волжском традиция утеплять сусликов к холодам получила продолжениеСмотреть фотографии
08:00
«Криза не будет. Если не пить его литрами»: может ли зависимость от кофе ударить по здоровью волгоградцевСмотреть фотографии
07:33
"Как перед ними устоять?": волгоградцы похвастались зимним урожаем грибовСмотреть фотографии
07:02
В Волгограде после коллапса в аэропорту Шереметьево смещены несколько столичных рейсовСмотреть фотографии
06:40
В Волгоградскую область после затяжной оттепели нагрянет похолоданиеСмотреть фотографии
06:17
«Из-за тревоги выходим уже уставшими»: врач-психиатр – о том, как легко вернуться в рабочий ритм после двухнедельных каникулСмотреть фотографии
23:39
Дети остались совсем одни: под Волгоградом 11 января похоронят двоих из 7 жертв ДТП с фуройСмотреть фотографии
21:46
Андрей Бочаров оставил послание волгоградцамСмотреть фотографии
21:03
Срочный ремонт в начале года потребовался Волгоградской областной думеСмотреть фотографии
20:45
Отбой двухчасовой беспилотной опасности объявили в Волгограде и областиСмотреть фотографии
20:05
Пропавшего перед Новым годом мужчину ищут поисковики в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:29
Волгоградцы бесплатно получат медпомощь еще по 20 болезням: подробноСмотреть фотографии
18:55
Угроза воздушной атаки повторно объявлена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:43
Как в сказке! Волгоградцы делятся кадрами заснеженного регионаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:41
После атаки ВСУ дронами два ростовских хутора остались без светаСмотреть фотографии
17:30
На ж/д станции Волжский с 12 января перенесут переход путейСмотреть фотографии
17:08
Неотложный капремонт «навис» над 42 МКД в Волгограде и областиСмотреть фотографии
16:50
21-летнего штурмовика Алексея Рогулькина похоронят в волгоградском поселкеСмотреть фотографии
16:39
Атака ВСУ на Волгоградскую область: 10 января ПВО уничтожила 4 вражеских дронаСмотреть фотографии
16:18
Шесть авиарейсов в Волгоград отменены, пять ожидают с задержкойСмотреть фотографии
15:52
В Камышине простятся с погибшим на СВО Никитой МальцевымСмотреть фотографии
15:11
Мошенники похищают аккаунты на «Госуслугах» под предлогом капремонтаСмотреть фотографии
14:41
РПН проверит воздух вблизи горевшей после падения БПЛА нефтебазыСмотреть фотографии
14:29
Бочаров оценил новое здание поликлиники №16 на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
14:15
Отбой беспилотной опасности объявлен в Волгограде и области 10 январяСмотреть фотографии
13:41
Аэропорт Волгограда возобновил работу после повторного закрытияСмотреть фотографии
13:30
Мистический Волгоград: легенды о призраках Старой Сарепты и тайны Мамаева курганаСмотреть фотографии
12:44
Снег запорошил район в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:10
Волгоградцы пожаловались 10 января на массовый сбой в TelegramСмотреть фотографии
11:56
Застрявшие в Саратове пассажиры рейса из Хургады в Волгоград пожаловались на голодСмотреть фотографии
 