В Волгоградскую область после затяжной оттепели нагрянет похолодание





Первая рабочая неделя января начнется в Волгоградской области с похолодания. По прогнозам синоптиков, уже ко вторнику столбики термометров опустятся до трех-пяти градусов мороза, вернув горожанам надежду на «второе пришествие» полноценной зимы.

Пока Волгоград утопает в туманах и демонстрирует горожанам отнюдь не зимние пейзажи, в области уже сейчас царит настоящая снежная сказка.

- В понедельник в Волгоградской области ожидает туман, в отдельных районах – сильный ветер с порывами до 15-20 м/с, - рассказывают волгоградские метеорологи. – Ночью температура воздуха опустится до трех градусов мороза, а при прояснении составит от -3 до -8 градусов. Днем столбики термометров покажут от +4 до – 1. В Волгограде будет значительно теплее – от 0 до 2 градусов мороза ночью и от 0 до +2 градусов – днем.

Ко вторнику погода даст ощутимый крен и заставит волгоградцев вновь достать зимние пуховики и шапки. Еще одним несомненным бонусом для любителей холодного сезона станет мокрый снег.

- Ночью в районах области ожидается до шести градусов мороза, а при прояснениях – от 7 до 12 градусов со знаком минус, - уточняют в волгоградском ЦГМС. – Днем в регионе похолодает до -5. В Волгограде будет лишь незначительно теплее: от 3 до 5 градусов мороза ночью и от -1 до -3 – днем.

Накануне Нового года в Волгоградской области царила предпраздничная атмосфера – город и область припорошило снегом, а место уже привычного жителям «плюса» занял легкий морозец. Однако уже в первых числах января погода вновь смешала все карты и прислала в регион оттепели с дождем и гололедом. К концу же праздничных выходных жители Волгограда и области ощутили серьезные расхождения в прогнозах – пока несколько районов, подобно столице, утонули в снеге, город по-прежнему остался в серых «декорациях».

