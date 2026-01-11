"Как перед ними устоять?": волгоградцы похвастались зимним урожаем грибов





Волгоградцы в дни новогодних каникул продолжили грибной сезон, который своим урожаем и серьезным смещением сроков стал удивлением даже для знатоков.

Прогуливаясь по зимнему лесу, фанаты «тихой охоты» едва ли рассчитывали на грибной улов. Однако уже после часа поисков в их корзинах оказывался зимний опенок или фламмулина, а также слегка подмерзшая зеленушка.

- Наверное, этот сезон назовут уникальным. Начавшийся ближе к ноябрю, он не отпускает нас и по сей день, - пишут волгоградские грибники. – По правде говоря, планировали просто прогулку лесу. Но разве можно устоять, когда перед тобой такие опята?





Зимний урожай достался любителям тихой охоты из Котельниковского и Ольховского районов. Не с пустыми руками домой вернулись и горожане, выехавшие в лесополосы Иловлинского района.

В начале традиционного сезона волгоградские грибники успели потосковать – пары «пустых» пробежек по лесу хватило им для того, чтобы вынести сезону неутешительный вердикт. Однако позже природа сделала для них настоящий подарок. Даже за неделю до начала календарной зимы в регионе продолжался небывалый грибной бум. Волгоградцы возвращались домой с пакетами и ведрами, доверху набитыми классическими шампиньонами, маслятами, зеленушками, вешенками, синеножками. Богатый урожай ждал фанатов «грибалки» как в хвойных, так и в смешанных лесах.

Фото: Грибное сообщество Волгоградской области/Vk.com