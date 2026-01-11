«Из-за тревоги выходим уже уставшими»: врач-психиатр – о том, как легко вернуться в рабочий ритм после двухнедельных каникул





После двухнедельных новогодних каникул у работающих волгоградцев может возникнуть легкая тревога, ведь многим из нас кажется, что за время отдыха профессиональные знания уступили место рецептам Оливье и цитатам из популярных фильмов. Однако врачи советуют горожанам не «съедать» себя тревожными мыслями и просто подготовиться к возвращению в привычные будни. Как настроиться на рабочий лад и не утонуть в постновогодней хандре, расскажем в материале ИА «Высота 102».

Сложнее всего первый рабочий день перенесут те, кто отдыхал на полную катушку все выходные дни. Сбивал привычный режим, гуляя по ночному городу, вставал ближе к обеду и снова ложился за полночь, досматривая новую серию сериала.

- Накануне выхода на работу действительно важна подготовка. Она должна быть мягкой, ведь резкое возвращение к строгому режиму в последний день выходных часто только усиливает внутреннее сопротивление, - рассказывает волгоградский врач-психиатр Татьяна Переходнова. – Оптимально за один-два дня постепенно сдвигать время сна и подъема, снижать вечернюю нагрузку, особенно за счет гаджетов и недосыпа. Также хорошо работают телесные способы поддержки: прогулки, теплый душ и привычная физическая активность. В эмоциональном же плане важно не «стимулировать» себя, а возвращать ощущение устойчивости через простые, понятные ритуалы и спокойный ритм.

В последние дни каникул часть волгоградцев терзаются мыслями о предстоящем круговороте дел и задач. И в этом случае ожидание будней в «беличьем колесе», подчеркивает Татьяна Переходнова, бывает куда страшнее самих будней.

- На самом деле это очень распространенный механизм. Когда мы заранее ожидаем, что «будет тяжело», организм начинает мобилизоваться еще до реальной нагрузки, - отмечает волгоградский врач-психиатр. – В результате мы выходим на работу уже уставшими. Сказывается не только сама ситуация, сколько наши мысли о ней. В таком случае полезно заменять обобщающие установки на более реалистичные: первые дни действительно могут быть непривычными, и это нормально, с этим уже приходилось справляться раньше. Такой подход заметно снижает уровень нашей тревоги.





Для того, чтобы первый рабочий понедельник января прошел в привычном формате, волгоградцам советуют не маяться в четырех стенах квартиры, но и не расписывать последние выходные вплоть до минут.

- Универсального рецепта для горожан, которые пока не знают, как провести последний новогодний выходной, увы, не существует. Многое зависит от того, как именно человек восстанавливается, - заключает Татьяна Переходнова. – Но в целом он не должен быть ни полностью «пустым», ни перегруженным событиями. Оптимален сбалансированный день, в котором есть и спокойствие, и умеренно приятная активность, смена обстановка и положительные эмоции. Если все воскресенье вы проведете в тревожном ожидании понедельника, напряжение только усилится. Если, напротив, перегрузите себя впечатлениями до поздней ночи, организм не успеет восстановиться. Хороший ориентир в этом случае таков – после выходного вам не должен требоваться еще один выходной.

