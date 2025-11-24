



В эти минуты на «Волгоград Арене» начинается матч «Ротора» с «Челябинском» в рамках 20-го тура Первой лиги. Это – последняя домашняя игра сине-голубых. На поле футболисты «Ротора» вышли в необычных футболках – с девичьими фамилиями своих мам. Так они отметили День матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября.



По традиции СК «Ротор» подготовил для болельщиков различные активности и музыкальную программу. А перед игрой нападающий Александр Хохлачев раздал автографы и сфотографировался со всеми желающими.



Для волгоградцев, пришедших на стадион, ансамбль «Казачий курень» исполнил известные народные песни, а артистам с удовольствием подпевали поклонники фольклора.





На площадке также работали фотозоны, экспозиция автомобилей, можно было и нарисовать плакат, чтобы потом развернуть его в поддержку команды.



Напомним, Денис Бояринцев был дисквалифицирован в ходе матча «Ротора» и «Торпедо». Поэтому сегодня он не сможет наблюдать за игрой с тренерской скамейки.

