Спорт

Игроки «Ротора» вышли на матч с «Челябинском» в футболках с фамилиями мам

Спорт 24.11.2025 19:07
0
24.11.2025 19:07


В эти минуты на «Волгоград Арене» начинается матч «Ротора» с «Челябинском» в рамках 20-го тура Первой лиги. Это – последняя домашняя игра сине-голубых. На поле футболисты «Ротора» вышли в необычных футболках – с девичьими фамилиями своих мам. Так они отметили День матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября.


По традиции СК  «Ротор» подготовил для болельщиков различные активности и музыкальную программу. А перед игрой нападающий Александр Хохлачев раздал автографы и сфотографировался со всеми желающими.

Для волгоградцев, пришедших на стадион,  ансамбль «Казачий курень» исполнил известные народные песни, а артистам с удовольствием подпевали поклонники фольклора.


На площадке также работали фотозоны, экспозиция автомобилей, можно было и нарисовать плакат, чтобы потом развернуть его в поддержку команды. 

Напомним, Денис Бояринцев был дисквалифицирован в ходе матча «Ротора» и «Торпедо». Поэтому сегодня он не сможет наблюдать за игрой с тренерской скамейки.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
24.11.2025 19:07
Спорт 24.11.2025 19:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.11.2025 08:14
Спорт 24.11.2025 08:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.11.2025 07:00
Спорт 24.11.2025 07:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.11.2025 09:17
Спорт 23.11.2025 09:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.11.2025 08:20
Спорт 21.11.2025 08:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.11.2025 19:29
Спорт 20.11.2025 19:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.11.2025 09:14
Спорт 20.11.2025 09:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.11.2025 07:57
Спорт 19.11.2025 07:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.11.2025 05:34
Спорт 19.11.2025 05:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.11.2025 20:52
Спорт 18.11.2025 20:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.11.2025 21:04
Спорт 17.11.2025 21:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.11.2025 19:58
Спорт 17.11.2025 19:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.11.2025 20:46
Спорт 16.11.2025 20:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.11.2025 18:43
Спорт 15.11.2025 18:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.11.2025 09:22
Спорт 15.11.2025 09:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:44
Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Никиты СимонянаСмотреть фотографии
20:37
8786 болельщиков насчитали на матче «Ротора» и «Челябинска»Смотреть фотографии
20:00
Магнитная буря ударит по волгоградцам 25 ноябряСмотреть фотографии
19:19
На «Волгоград Арене» почтили память Никиты СимонянаСмотреть фотографии
19:07
Игроки «Ротора» вышли на матч с «Челябинском» в футболках с фамилиями мамСмотреть фотографии
18:46
Волгоградка лишилась «Лады» за 80 неоплаченных штрафаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:15
Серия ДТП спровоцировала 5-километровую пробку в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:54
В Волгограде путепровод на улице Рабоче-Крестьянской заработал в шесть полосСмотреть фотографии
17:46
Не всё так страшно? Экологи рассказали подробности «химатаки» в Волгограде недельной давностиСмотреть фотографии
17:42
В Волгограде мужчина выжил после нескольких ударов ножом в грудьСмотреть фотографии
17:17
Правительство добавит бюджету Волгоградской области 686 млн рублейСмотреть фотографии
17:10
Первые заморозки ожидают синоптики под Волгоградом в ночь на 25 ноябряСмотреть фотографии
16:57
«Норма» Винченцо Беллини с феноменальным успехом покорила сцену «Царицынской оперы»Смотреть фотографии
16:27
В Волгограде скончалась известный невролог Вера РыбакСмотреть фотографии
16:09
Волгоградская студентка «спустила» 2 млн рублей сбережений отцаСмотреть фотографии
15:54
Под Волгоградом водителю школьного автобуса грозит до 5 лет тюрьмы за смертельное ДТПСмотреть фотографии
15:25
«Под пули могли попасть и люди»: жители Ерзовки требуют наказать стрелка за убийство собаки у магазинаСмотреть фотографии
15:09
Две фуры выгорели на трассах Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:05
Чудо-лекарство создали ученые России из клеток человеческой кровиСмотреть фотографии
14:43
В Котово за фиктивный ремонт дороги осудили пособника мэра ЛесниченкоСмотреть фотографии
14:39
До 3,7 млн подписчиков выросла аудитория волгоградских госпабликовСмотреть фотографии
14:21
Дело об убийстве в Волгограде родственниц Шаляпина обрастает новыми подробностямиСмотреть фотографии
13:04
Какие фальшивые деньги чаще «гуляют» по рукам в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:13
В России планируют остановить ударный рост цен на топливоСмотреть фотографии
11:32
В Волгограде прошел круглый стол о развитии рынка недвижимости регионаСмотреть фотографии
11:16
«Ротор» выразил соболезнования в связи со смертью Никиты СимонянаСмотреть фотографии
11:09
Аэропорт «Сталинград» номинирован на всероссийскую премиюСмотреть фотографии
11:03
В Волжском пожарные потушили возгорание в магазине «Магнит»Смотреть фотографии
11:02
Ушлый житель Дубовки идет под суд за попытку заработать на проблеме многодетного отцаСмотреть фотографии
10:51
Андрей Бочаров: в Волгоградской области завершено строительство и ремонт 181 объектаСмотреть фотографии
 