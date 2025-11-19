Юные динамовские гандболистки выступят в домашнем полуфинале Всероссийских соревнований

В Волгограде в ФОК имени Левона Акопяна завершился отборочный этап Межрегиональных состязаний по гандболу - Первенство ЮФО и СКФО-1 среди девушек до 15 лет. В этом турнире «Спортивная школа по гандболу «Динамо» играет двумя командами. Вслед за своими одноклубницами вышел в полуфинал и второй состав волгоградского коллектива, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу «Динамо-Синары».
Подопечные Ольги Рязановой одержали четыре победы в четырёх матчах. Динамовки обыграли соперниц из Ростовской области (16:8), Ставрополья (19:3), Майкопа (17:14) и краснодарской «Академии гандбола-2» (20:11). Лучшим игроком в составе хозяек стала вратарь Мария Корниенко.
Таким образом, обе волгоградские команды сыграют в домашнем полуфинале соревнований, который запланирован на февраль 2026 года. На данной стадии игры также пройдут в ФОК имени Левона Акопяна.
Фото: пресс-служба ГК «Динамо-Синара»
