Общество

Волгоградка лишилась «Лады» за 80 неоплаченных штрафа

Общество 24.11.2025 18:46
24.11.2025 18:46


Жительница Среднеахтубинского района Волгоградской области лишилась автомобиля за 80 неоплаченных административных нарушений. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региона, автолюбительница была остановлена сотрудниками Госавтоинспекции на посту в Ленинском районе. 



В ходе  совместного с представителями УФССП рейда была остановлена 27-летняя девушка на автомобиле «Лада Гранта». Позже было установлено, что женщина имеет 80 неоплаченных административных штрафов на сумму свыше 78 тысяч рублей.

Транспортное средство было изъято сотрудниками УФССП по региону и помещено на специализированную стоянку.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

