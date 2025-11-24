Волгоградка лишилась «Лады» за 80 неоплаченных штрафа





Жительница Среднеахтубинского района Волгоградской области лишилась автомобиля за 80 неоплаченных административных нарушений. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региона, автолюбительница была остановлена сотрудниками Госавтоинспекции на посту в Ленинском районе.





В ходе совместного с представителями УФССП рейда была остановлена 27-летняя девушка на автомобиле «Лада Гранта». Позже было установлено, что женщина имеет 80 неоплаченных административных штрафов на сумму свыше 78 тысяч рублей.

Транспортное средство было изъято сотрудниками УФССП по региону и помещено на специализированную стоянку.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области