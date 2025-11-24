В Волгограде прошел круглый стол о развитии рынка недвижимости региона

Общество 24.11.2025 11:32
24.11.2025 11:32
В Волгограде состоялось деловое событие для риелторов и агентств недвижимости «Вквадрате», организованное экосистемой недвижимости М2. Мероприятие объединило более 200 представителей риелторского бизнеса и экспертов для обмена опытом. Участники обсудили динамику развития и перспективы рынка региона.
Судьба ипотечных сделок
По данным специалистов, проводимая Центробанком политика охлаждения экономики для стабилизации инфляции не обошла стороной рынок недвижимости, в частности – ипотечный сегмент. Но говорить о недоступности этого банковского инструмента не приходится – несмотря на все сложности, сделки, заключённые с использованием ипотеки, по-прежнему популярны как в целом у россиян, так и у жителей Волгоградской области.
– Если обратиться к статистике, то не ипотечный сегмент, конечно же, сейчас преобладает. Однако сложности сложностями, но хочется сказать, что ипотека начинает набирать обороты. У многих складывается впечатление, что её сейчас нет вовсе, но это не так. На ипотеку по-прежнему приходится довольно большой процент сделок, заключаемых с недвижимостью, который сейчас, по нашим оценкам, постепенно растёт, – рассказал о тенденциях на рынке руководитель управления продаж в М2 Станислав Иванов.
Согласно приведённым данным, в Волгоградской области за 10 месяцев 2025 года большей популярностью пользовалось вторичное жильё – на него пришлось 80% сделок, тогда как доля жилья в новостройках всего 20%. При этом рынок вторичного и первичного жилья сохранил баланс, взятый в 2024 году, однако внутри несколько изменилась структура. Доля ипотечных сделок сократилась с 34% до 28%. Сильнее всего эти корректировки отразились на рынке вторичного жилья. В 2025 году лишь 7% такой жилплощади было реализовано с помощью данного финансового инструмента.
Специалисты также отмечают, что стоимость жилья на «вторичке» за год выросла на 2% до 4 млн рублей при оформлении сделок без ипотеки. С использованием ипотечных средств средний чек вырос на 7%, однако стоимость такого жилья по-прежнему выглядит более привлекательно – 3,5 млн рублей.
Проанализировав данные ипотечных сделок, эксперты составили портрет типичного заёмщика. Как правило, банковские предложения используют замужние женщины в возрасте 27-45 лет, имеющие высшее образование. Чаще всего они приобретают квартиры на первичном рынке.
Инвестиции в будущее
Примечательно, что помимо сделок, целью которых выступает улучшение жилищных условий, «квадратный метр» по-прежнему манит и инвесторов. В рамках пленарного заседания специалисты назвали топ-8 регионов, жители которых скупают квартиры в Волгограде.
По данным М2, на первом месте находятся москвичи и астраханцы, на которых приходится по 16% межрегиональных сделок, на втором – калмыки (10%), на третьем – ростовчане (9%).
При этом жители Волгоградской области предпочитают инвестировать в жильё на территории столицы. В общей сложности на Москву и Московскую область приходится 61% сделок по приобретению волгоградцами жилплощади.
Современные технологии для безопасности
Одной из главных тем мероприятия стал вопрос безопасности покупателей недвижимости. По данным начальника управления МВД по Волгограду Александра Гудкова в 2025 году только в областном центре зафиксировано более 2,5 тыс. случаев мошенничества.
Когда телефонные преступники входят в кураж, а у жертв не оказывается нужной суммы, они пытаются нажиться за счёт недвижимости.
– За текущий неполный год мы зафиксировали уже 16 таких случаев. Граждан обманом заставляют продавать свои квартиры и пересылать средства мошенникам. Мы находимся в очень тесном круглосуточном контакте со всеми участниками рынка. За последние несколько месяцев удалось наладить хорошие связи, однако даже это не всегда позволяет вовремя остановить аферистов, – добавил Александр Гудков.
Хорошим подспорьем в этом плане могут послужить современные технологии. Участникам встречи представили новинки, которые позволяют свести риски по сделкам с недвижимостью к минимуму, даже при их оформлении в режиме онлайн.
