«Ротор» в последнем домашнем матче года сыграет с «Челябинском»





Сегодня, 24 ноября, «Ротор» в заключительной домашней игре 2025 года на «Волгоград Арене» сыграет с «Челябинском». Начало матча в рамках 20-го тура Первой лиги в 19-00 ч.

Соперники являются соседями по турнирной таблице - у обоих клубов по 29 очков. Южноуральцы располагаются на шестом месте и опережают идущий следом «Ротор» только по дополнительным показателям. В первом круге челябинцы обыграли волгоградскую команду со счётом 1:0. Единственный гол в самой концовке той встречи забил Хетаг Кочиев. В общей сложности эти команды встречались между собой всего три раза в новейшей истории - дважды выиграл «Челябинск» и один выигрыш в активе «Ротора».

В составе сегодняшних гостей выступают два экс-футболиста «Ротора» - полузащитники Рамазан Гаджимурадов и Никита Маляров. Гаджимурадов является лидером атаки «Челябинска». Рамазан забил шесть голов - он лучший бомбардир своего коллектива. Кроме того, голкипер «Ротора» Владимир Сугробов, в этом сезоне являющийся конкурентом Никиты Чагрова, еще в прошлом сезоне выступал за «Челябинск» и помог клубу выйти в Первую лигу.

В предыдущем матче «Ротор» на выезде уступил «Торпедо» со счётом 0:2. Денис Бояринцев в конце встречи был удалён за несогласие с решением арбитра и поэтому в сегодняшнем противостоянии он не сможет присутствовать на тренерской скамейке.

В составе «Ротора» также из-за перебора жёлтых карточек пропустит игру Александр Хохлачёв. Нападающий проведёт автограф-сессию перед матчем, которая начнётся в 17-30 ч.