Спорт

«Ротор» в последнем домашнем матче года сыграет с «Челябинском»

Спорт 24.11.2025 07:00
0
24.11.2025 07:00


Сегодня, 24 ноября, «Ротор» в заключительной домашней игре 2025 года на «Волгоград Арене» сыграет с «Челябинском». Начало матча в рамках 20-го тура Первой лиги в 19-00 ч.

Соперники являются соседями по турнирной таблице - у обоих клубов по 29 очков. Южноуральцы располагаются на шестом месте и опережают идущий следом «Ротор» только по дополнительным показателям. В первом круге челябинцы обыграли волгоградскую команду со счётом 1:0. Единственный гол в самой концовке той встречи забил Хетаг Кочиев. В общей сложности эти команды встречались между собой всего три раза в новейшей истории - дважды выиграл «Челябинск» и один выигрыш в активе «Ротора». 

В составе сегодняшних гостей выступают два экс-футболиста «Ротора» - полузащитники Рамазан Гаджимурадов и Никита Маляров. Гаджимурадов является лидером атаки «Челябинска». Рамазан забил шесть голов - он лучший бомбардир своего коллектива. Кроме того, голкипер «Ротора» Владимир Сугробов, в этом сезоне являющийся конкурентом Никиты Чагрова, еще в прошлом сезоне выступал за «Челябинск» и помог клубу выйти в Первую лигу.

В предыдущем матче «Ротор» на выезде уступил «Торпедо» со счётом 0:2. Денис Бояринцев в конце встречи был удалён за несогласие с решением арбитра и поэтому в сегодняшнем противостоянии он не сможет присутствовать на тренерской скамейке. 

В составе «Ротора» также из-за перебора жёлтых карточек пропустит игру Александр Хохлачёв. Нападающий проведёт автограф-сессию перед матчем, которая начнётся в 17-30 ч.

«Ротор» при мощной поддержке своих болельщиков приложит все усилия, чтобы добиться положительного результата в заключительном матче года на «Волгоград Арене» и тем самым обойти одного из своих конкурентов в турнирной таблице. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
24.11.2025 08:14
Спорт 24.11.2025 08:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.11.2025 07:00
Спорт 24.11.2025 07:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.11.2025 09:17
Спорт 23.11.2025 09:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.11.2025 08:20
Спорт 21.11.2025 08:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.11.2025 19:29
Спорт 20.11.2025 19:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.11.2025 09:14
Спорт 20.11.2025 09:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.11.2025 07:57
Спорт 19.11.2025 07:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.11.2025 05:34
Спорт 19.11.2025 05:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.11.2025 20:52
Спорт 18.11.2025 20:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.11.2025 21:04
Спорт 17.11.2025 21:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.11.2025 19:58
Спорт 17.11.2025 19:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.11.2025 20:46
Спорт 16.11.2025 20:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.11.2025 18:43
Спорт 15.11.2025 18:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.11.2025 09:22
Спорт 15.11.2025 09:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.11.2025 21:10
Спорт 13.11.2025 21:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:42
Член этнической ОПГ осужден за вымогательство денег у волгоградской медсестрыСмотреть фотографии
09:29
Волгоградцам напомнили о «белом списке» сайтов при отсутствии интернетаСмотреть фотографии
09:06
Готовьте денежки: новые платные парковки в Волгограде заработают с 1 декабряСмотреть фотографии
08:53
Жуткая вонь 24 ноября вновь накрыла ВолгоградСмотреть фотографии
08:14
Дебют в родных стенах: в Волгограде определились победители чемпионата РФ по сквошуСмотреть фотографии
07:49
Украинские БПЛА ночью облетели Волгоградскую область сторонойСмотреть фотографии
07:16
Роспотребнадзор усиливает контроль после смерти человека от птичьего гриппаСмотреть фотографии
07:00
«Ротор» в последнем домашнем матче года сыграет с «Челябинском»Смотреть фотографии
06:44
99-летний ветеран Иван Зюба скончался в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:08
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:46
Тарифы на проезд и цены на еду разогнали инфляцию в Волгоградской области до 0,76%Смотреть фотографии
20:34
В Камышине похоронят мобилизованного Бориса Костянова с позывным «Ельцин»Смотреть фотографии
19:47
Под Волгоградом за треть миллиарда построят закрытый тирСмотреть фотографии
19:11
«Постепенно становятся роскошью»: волгоградцы стали реже бронировать новогодние турыСмотреть фотографии
18:32
В Волгоградской области школьницу с болезнью Крона оставили без жизненно необходимого уколаСмотреть фотографии
17:47
У волгоградцев осталась неделя для перевода пенсионных денегСмотреть фотографии
16:55
Мишу с ринитом из волгоградского зооцентра «Дино» прооперировали в Санкт-ПетербургеСмотреть фотографии
15:55
Аким, Фелиция и Генри: как волгоградцы называли младенцев в октябреСмотреть фотографии
15:13
«У водителей появился новый стимул»: волгоградцы накануне введения штрафов за летнюю резину потянулись на шиномонтажСмотреть фотографии
14:57
«Бал хризантем» под Волгоградом финиширует 23 ноябряСмотреть фотографии
14:42
Иностранца-нелегала задержали в Волжском за попытку подкупить полицейскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:19
Камышинский арбузный фестиваль попал в финал международного конкурсаСмотреть фотографии
12:59
«Это вам не современный оверсайз»: волгоградка надеется вернуть в моду русские сарафаныСмотреть фотографии
12:19
Четверо детей пострадали в трех ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде наезд Nissan на пешехода попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:02
Героя Карабаха и «железного генерала» Владислава Сафонова хоронят в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:41
Виноват туман? Экологи вышли на след плохого запаха в Волгограде и ВолжскомСмотреть фотографии
10:13
«Ушла с рынка»: жительницу Волгоградской области с дефектом уха ищут третий месяцСмотреть фотографии
09:51
Волгоград и Волжский накрыл запах «мокрой шерсти»Смотреть фотографии
09:36
14-летняя волгоградка перевела аферистам 380 тысяч материнских денегСмотреть фотографии
 