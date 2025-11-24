В Волжском пожарные потушили возгорание в магазине «Магнит»





24 ноября в Волжском произошёл пожар в сетевом магазине «Магнит» на территории 41-го квартала. По информации очевидцев, возгорание случилось на исходе ночи в пятиэтажке по адресу ул. Энгельса, д. 10 и заставила жильцов экстренно покинуть свои квартиры, прихватив наспех собранные вещи, документы и домашних питомцев.

- В 03:35 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в городском округе города Волжского. На 1 этаже многоквартирного жилого дома горели вещи б/у и обшивка потолка на площади 15 кв. метров. Пожарные подразделения 13-й пожарно-спасательной части ликвидировали пожар в 03:59, - уточнили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, погибших и пострадавших нет. Возгорание могло возникнуть из-за короткого замыкания.

Фото: Ночной Волжский / t.me