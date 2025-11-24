Андрей Бочаров: в Волгоградской области завершено строительство и ремонт 181 объекта





24 ноября в администрации Волгоградской области прошло совещание, посвящённое реализации проектов развития региона. По информации губернатора Андрея Бочарова, в общей сложности на строительство и ремонт 325 объектов в 2025 году было выделено 42 млрд рублей.

- Работы уже завершены на 181 социально значимом объекте. На 144 объектах работы продолжаются, из них более 100 объектов планируются к сдаче до конца текущего года, - подчеркнул руководитель.

Из выделенных средств освоены 85% — 36 млрд рублей. Власти подчёркивают, что таких результатов удалось достигнуть несмотря на экономические сложности и, в целом, данная работа проходит хорошо, однако по отдельным проектам производится корректировка документации и планов по их введению в строй.

Глава региона заявил о личной ответственности чиновников за реализацию проектов развития и дал ряд важных поручений:

- держать ход работ на постоянном контроле;

- обеспечить финансирование решения задач нацпроектов;

- мобилизовать все усилия для сдачи объектов в срок, запланированных к вводу в эксплуатацию до конца 2025 года;

- достигнуть намеченных в региональных и федеральных программах целей.

Фото: администрация Волгоградской области