В Волгограде путепровод на улице Рабоче-Крестьянской заработал в шесть полос

- Все шесть полос путепровода на Рабоче-Крестьянской открыты для движения – подрядная организация завершила укладку нового асфальтобетонного покрытия на второй половине сооружения, что позволило запустить транспортное сообщение в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, обновление объекта начались в начале июля 2025 года. Стахановскими темпами, всего за четыре месяца, специалисты заменили 128 опорных элементов, укрепили балки и откосы, обустроили двухслойное асфальтовое покрытие и заменили ограждения. На финальном этапе была нанесена разметка.

В настоящее время рабочие сконцентрировали усилия на обновлении подмостовой части. Примечательно, что следующим этапом станет реконструкция соседнего путепровода, обеспечивающего проезд к микрорайону Тулака. О сроках начала этих работ пока не сообщается, однако они включены в контракт с подрядной организацией.





Отметим, возобновление полноценного движения по улице Рабоче-Крестьянской, судя по всему, волгоградские автолюбители пока не заметят. Из-за тройного ДТП на перекрёстке с улицей Казахской и у въезда в туннель, в вечерний час пик понедельника магистраль вновь встала в пробке. На текущий момент затор уже растянулся на 3 километра и продолжает расти.

Фото: администрация Волгограда