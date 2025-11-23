Спорт

Бывший футболист и тренер «Ротора» Евгений Алдонин серьезно заболел

В Российской премьер-лиге сообщили о серьёзном заболевании, которое было обнаружено у экс-игрока волгоградского «Ротора» и капитана сборной России Евгения Алдонина. РПЛ объявила сбор средств для помощи именитому  футболисту и его семье. 

«Ротор» в своих соцсетях также призвал болельщиков не оставаться в стороне и оказать поддержку для лечения Алдонина. Ситуацию прокомментировали и в РПЛ.

- Иногда в жизни происходят события, которые требуют полного единства и взаимовыручки - вне зависимости от клубных пристрастий. Сейчас наша помощь очень нужна Евгению Алдонину, бывшему игроку и капитану сборной России, победителю Кубка УЕФА в составе ЦСКА, 2-кратному чемпиону России, 5-кратному обладателю Кубка страны. У него выявлено тяжелое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения. На плечах Евгения — уход и воспитание двух маленьких детей, и для успешной борьбы с болезнью ему требуется финансовая помощь. Евгений Алдонин принёс российскому футболу огромную пользу не только по ходу карьеры игрока, но и после её завершения. Он регулярно проводил мастер-классы для юных футболистов, участвовал в проектах, способствующих развитию и популяризации футбола в регионах, - сообщается в официальном пресс-релизе лиги.

Отметим, Евгений Алдонин провёл за «Ротор» 191 матч, после чего перешёл в ЦСКА в 2004 году. С 2002 по 2007 год являлся футболистом сборной России. В сезоне 2021/2022 Алдонин работал в тренерском штабе волгоградского клуба в Первой лиге. Евгений был супругом известной российской певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте 2019 года в возрасте 38 лет. У Юлии и Евгения есть общая дочь.

