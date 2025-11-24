На «Волгоград Арене» почтили память Никиты Симоняна





Сегодня, 24 ноября, на «Волгоград Арене» перед матчем «Ротора» с «Челябинском» в рамках 20-го тура Первой лиги почтили память легендарного советского футболиста Никиты Симоняна в связи с его кончиной. Перед стартовым свистком болельщики вместе с игроками команд провели минуту молчания.

Напомним, бывший игрок московского «Спартака» ушел на 100-м году жизни. Ранее об этом сообщили в Telegram-канале волгоградского клуба.

Симонян четыре раза становился чемпионом СССР. Вместе с национальной сборной СССР завоёвывал золотые медали Олимпиады 1956 года.