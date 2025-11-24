Происшествия

Две фуры выгорели на трассах Волгоградской области

Происшествия 24.11.2025 15:09
0
24.11.2025 15:09


В Волгоградской области за двое суток произошло возгорание двух большегрузов. Как рассказали в ГУ МЧС России по региону, обе фуры загорелись из-за неисправностей. 

Так, 23 ноября на трассе Р-260 в Калачевском районе вспыхнула кабина автомобиля Scania. Огонь охватил 4 квадратных метра автомобиля. Кабина водителя была полностью уничтожена огнем. 


24 ноября произошел пожар на трассе Р-22 в Михайловском районе. На этот раз кабина водителя осталось целой. Однако полностью выгорел полуприцеп фуры. Огонь распространился на 60 квадратных метров. 

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Комментарии
