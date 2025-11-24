Федеральные новости

В России планируют остановить ударный рост цен на топливо

Министерство энергетики России поддержало инициативу о переходе на композитный индекс инфляции в качестве ориентира для розничных цен на топливо. Над новой системой работают в Минэкономразвития, Минфине, ФАС и «Российском топливном союзе», сообщает ТАСС.

– Нефтепродуктообеспечения не повлечет избыточного роста цен на АЗС при стабильных макропараметрах. Учитывая изложенное, Минэнерго России просит в возможно короткий срок представить позицию по указанному расчету, – говорится в письме, имеющимся в распоряжении агентства. 

На данный момент, розничные цены на АЗС компаний, которые устанавливают ценовую политику в стране, не обеспечивают достаточной рентабельности, поскольку индекс потребительских цен не  учитывает полный рост отраслевых издержек.

