Первые заморозки ожидают синоптики под Волгоградом в ночь на 25 ноября





Понижение температуры атмосферного воздуха до -1 градуса ожидают в Волгоградской области. Согласно краткосрочному прогнозу Волгоградского ЦГМС, первые заморозки «ударят» в северных районах региона уже в ночь с 24 на 25 ноября.

– Ночью и утром 25 ноября в отдельных районах Волгоградской области ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью при прояснении до -1 градуса, – сообщили волгоградские синоптики. – Днем во вторник без осадков, от +4 до +9 градусов.

Туманы в Волгограде и области задержатся на ближайшие дни – до 27 ноября включительно.

В отдельных районах региона в ночные часы столбики термометров могут опуститься в ночь на 26 ноября до -5 градусов.