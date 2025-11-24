



24 ноября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выразил соболезнования родным и близким, президенту РФС Александру Дюкову, всей спортивной общественности в связи с уходом из жизни легенды советского футбола Никиты Павловича Симоняна.

Глава региона подчеркнул, что Никита Симонян стоял у истоков формирования Российского Футбольного Союза, был любим миллионами спортивных болельщиков в России и за ее пределами.

Бочаров также особо отметил неутомимость легендарного футболиста в популяризации самого народного вида спорта, его спортивный талант, тренерские, управленческие и общественные заслуги, которые были оценены на самом высоком государственном уровне.

Фото из архива администрации Волгоградской области