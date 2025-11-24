Чудо-лекарство создали ученые России из клеток человеческой крови





Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) совместно с коллегами из ИЭГМ УрО РАН и ПГФА разработали инновационное средство на основе пептидов человеческой крови, которое одновременно уничтожает бактерии и снимает воспаление. Разработка, по мнению экспертов, может совершить переворот в лечении инфекционных заболеваний.

Современная терапия бактериальных инфекций требует назначения двух типов препаратов: антибиотиков против возбудителей и противовоспалительных средств для снятия симптомов. Такой подход имеет серьезные побочные эффекты: антибиотики нарушают микрофлору кишечника, а противовоспалительные повреждают слизистую желудка.

Новый пептидный комплекс, полученный из лейкоцитов донорской крови, решает обе задачи одновременно, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу пермского института.

– Мы разработали универсальное средство, которое одновременно убивает патогены и борется с воспалением, – подчеркнула профессор кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Лариса Волкова.

Уникальная технология, разработанная российскими учеными, включает несколько этапов. На первом проводится выделение лейкоцитов из донорской крови, затем – ультразвуковая обработка для высвобождения пептидов, на третьем и четвертом этапах – очистка и стерилизация полученного раствора и лиофилизация с получением сухого порошка.

Испытания уже показали впечатляющие результаты, в числе которых: высокая антибактериальная активность против 7 видов патогенов. Особенно эффективно средство против золотистого стафилококка, а его противовоспалительное действие на 13% эффективнее существующих аналогов.

Отмечается, что разработка особенно актуальна в условиях растущей устойчивости бактерий к антибиотикам. Ученые планируют создать на основе комплекса лекарственную форму для лечения заболеваний, сопровождающихся как инфекцией, так и воспалением.