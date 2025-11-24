В Волгограде скончалась известный невролог Вера Рыбак





В Волгограде 26 ноября простятся с известным неврологом Верой Александровной Рыбак. Печальное известие о смерти наставника сообщил в социальных сетях ее ученик – заведующий кафедрой неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации ВолгГМУ Александр Барулин.

Пост о кончине Веры Рыбак он разместил накануне, 23 ноября.

– Сегодня не стало моего учителя, не только в науке, но и в жизни, Веры Александровны Рыбак. Человека мудрого, светлого, доброго и отзывчивого. Она посвятила свою жизнь неврологии, искренне помогала окружающим и оставила неизгладимый след в сердцах всех, кому посчастливилось её знать. Мы будем помнить её тепло, заботу и мудрость, которыми она щедро делилась с нами каждый день, – говорится в сообщении Александра Барулина.

Церемония прощания с Верой Александровной Рыбак состоится в среду в 10.30 в зале прощаний на ул. Землячки.