В Котово за фиктивный ремонт дороги осудили пособника мэра Лесниченко





В Котово Волгоградской области суд поставил точку в деле о растрате бюджетных миллионов на некачественный ремонт дорог. Вслед за экс-мэром города Лесниченко, правосудие добралось и до его подельника Сергея Лопатина, возглавляющего местное подразделение ГБУ «Волгоградавтодор».

В основу обвинения лёг эпизод, связанный с капитальным ремонтом ул. Дачная. В 2022 году на эти цели из бюджета были выделены 30 млн рублей.

- Понимая, что работы в рамках исполнения условий муниципального контракта выполнены ненадлежащим образом, подписал и предоставил в администрацию городского поселения г. Котово акт о приемке выполненных работ, завысив их фактический объем, - сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее редакция ИА «Высота 102» неоднократно сообщала о судьбе злополучной дороги. После того как в мэрию был представлен «нарисованный» акт, муниципалитет тут же его принял и произвёл оплату работ.

Некачественным ремонтом вскоре заинтересовались прокуратура и следственные органы. Как удалось установить экспертизе, работы были выполнены некачественно. Сумма ущерба составила 8 млн рублей.

Отметим, вину в содеянном фигурант не признал. Однако районный суд полностью поддержал позицию обвинения. За злоупотребление полномочиями, Лапин приговорён к 1 году 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии-поселении. Приговор может быть обжалован. Ранее глава Котово за участие в этой же схеме был приговорён к наказанию в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, а также запрету работы на госслужбе в течение 1 года и 4 месяцев.