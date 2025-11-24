«Ротор» выразил соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна





Волгоградский спортивный клуб «Ротор» выразил соболезнования близким легендарного советского футболиста Никиты Симоняна в связи с его кончиной. Бывший игрок московского «Спартака» ушел на 100-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале волгоградского клуба.

– Никита Павлович четыре раза становился чемпионом СССР. Вместе с национальной сборной СССР завоёвывал золотые медали Олимпиады 1956 года. Выражаем соболезнования родным и близким Никиты Павловича. Светлая память! – говорится в официальном сообщении клуба.

Фото: СК «Ротор» / t.me