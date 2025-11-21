«Ротор» получил от ФНЛ более 8 млн призовых

Согласно опубликованным данным организации, за участие в турнире и итоговое девятое место в прошлом первенстве Первой лиги волгоградскому клубу полагается суммарная выплата в размере 4 151 000 рублей. Задействование молодых футболистов и своих воспитанников по ходу сезона дополнительно принесло «Ротору» 554 000 рублей.
Также «Ротор» вошёл в топ-3 чемпионата маркетинга и коммерции среди участников Первой лиги. В этой номинации учитывались домашняя инфраструктура команд, уровень поддержки болельщиков, коммерческие успехи и работа по развитию медийной составляющей. Волгоградский клуб оказался на третьей строчке рейтинга с 220 заработанными баллами. Первое и второе места заняли «Балтика» (236) и «Урал» (224). За успехи в маркетинговом чемпионате «Ротор» получил от ФНЛ 3 707 000 рублей.