Гол 17-летнего футболиста «Ротора-2» Дмитрия Локтева в гостевом матче против ФК «СКА-Хабаровск-2» признан лучшим во Второй лиге Б группы 3 по итогам октября, сообщает V102.RU со ссылкой на официальный телеграм-канал турнира.
Юный полузащитник волгоградской команды на 26-й минуте игры, которая состоялась в рамках 27-го тура, воспользовался ошибкой голкипера дальневосточников Андрея Бойко, выбежавшего далеко за пределы штрафной площади, и с центра поля поразил пустые ворота, тем самым открыв счёт. Эта встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хабаровчан.
Отметим, Дмитрий Локтев в минувшем сезоне в составе «Ротора-2» провел 11 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Напомним, по окончании чемпионата главным тренером «Ротора-2» стал Валерий Бурлаченко, который сменил на этом посту Альберта Гудимова. О причинах рокировки на посту наставника в интервью сайту V102.RU рассказал спортивный директор «Ротора» Андрей Дуров. Также в комментарии для клубной пресс-службы Бурлаченко поделился впечатлениями от возвращения в родной клуб.
Фото: СК «Ротор» vk.com и видео: «LEON — Вторая Лига Б» /t.me
