



В Волгоградской области направлено в суд уголовное дело о смертельном ДТП с участием школьного автобуса и иномарки в Октябрьском районе. Прокуратурой региона утверждено обвинение в отношении водителя ПАЗа, который нарушил правила дорожного движения.

- 23 января 2025 года около 14:00 на пересечении автомобильных дорог «с. Шелестово – пос. Водино» и «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск» обвиняемый, управляя школьным автобусом марки «ПАЗ-32053-70» с 19 школьниками в салоне, при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество проезда двигавшемуся по ней автомобилю Hyundai ix35, - сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Согласно выводам проведённой в ходе расследования экспертизы, у водителя легкового автомобиля не было шансов избежать аварии. В результате школьный автобус опрокинулся. От полученных травм на месте скончался 9-летний мальчик, ещё 13 ребят получили разного рода повреждения.

Отметим, вину в содеянном водитель микроавтобуса не признал, однако следствие и прокуратура сочли собранные доказательства достаточными. Теперь дело предстоит рассмотреть Октябрьскому районному суду. За нарушение правил дорожного движения, приведшее к гибели несовершеннолетнего, мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.