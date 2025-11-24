Волгоградская студентка «спустила» 2 млн рублей сбережений отца





В Волгограде очередная студентка стала жертвой мошеннических действий. Как рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области, 19-летняя девушка отдала более 2 млн рублей сбережений отца злоумышленникам.

Установлено, что с волгоградкой связались неизвестные, которые убедили ее перевести деньги на «безопасные счета». Поверив злоумышленникам, студентка взяла дома отцовские накопления и отправилась к ближайшему банкомату. В семь приемов студентка перевела все деньги на продиктованные злоумышленниками счета.

Когда родители узнали о случившемся, сразу обратились в полицию.

– По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество в особо крупном размере». В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей и задержание преступников, – добавили в ГУ МВД России по региону.