8786 болельщиков насчитали на матче «Ротора» и «Челябинска»





В эти минуты за ходом матча «Ротора» и «Челябинска» на «Волгоград Арене» наблюдают 8786 зрителей. Об этом сообщает корреспондент V102.RU.

Напомним, первый тайм закончился не в пользу волгоградской команды - 0:1. Под конец первого тайма в дополнительное время удален игрок ФК «Челябинск» Тимофей Комиссаров - футболист получил вторую желтую и следом красную карточки.

Также обе команды проводят встречу без своих главных тренеров - главный тренер ФК «Челябинск» Роман Пилипчук удален на 42 минуте матча за активные споры с арбитром. Денис Бояринцев был дисквалифицирован в ходе матча «Ротора» и «Торпедо». Поэтому сегодня он не может наблюдать за игрой с тренерской скамейки.