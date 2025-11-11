Способные все закончились? В Волгограде четвертый раз ищут реставратора зала обкома КПСС





Волгоградские власти на сайте госзаказов объявили конкурс подрядчиков, с одним из которым готовы заключить договор на сумму 246,5 млн рублей. Солидные деньги готовы заплатить в Волгограде тем, то возьмется за ремонт помещений в историческом здании обкома КПСС – ныне администрации Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», это уже четвертая по счету попытка чиновников привлечь к работам опытных реставраторов.

Редакция информагентства ранее уже трижды сообщала о планах региональных властей осовременить объект культурного наследия. В рамках госконтракта подрядной организации, которая должна располагать необходимым для этого набором компетенций и разрешений, предстоит привести в порядок исторический зал облисполкома и обкома КПСС, а также холл и коридоры правого крыла региональной администрации. В частности, рабочим, которых пока не удалось отыскать с трех попыток, нужно будет заменить полы и произвести отделку стен, а также реставрацию лестничных маршей с воссозданием утраченных и повреждённых элементов декора.

Особое внимание должно быть уделено актовому залу, где, помимо ремонта, должна появиться видеостена для проведения онлайн-совещаний. А чтобы политические собрания проходили со всеми удобствами, была предусмотрена замена кресел.

Примечательно, что третья попытка отбора специализированных организаций заставила специалистов внести в проектно-сметную документацию некоторые корректировки. Так, например, была уменьшена сумма аванса, которую получит исполнитель, — согласно новым условиям это 10% от цены. Пропорционально была сокращена и сумма обеспечения исполнения контракта, которую должен перечислить исполнитель на счет заказчика на случай недобросовестного исполнения обязанностей.

На этот раз максимальная сумма, на которую обладмин готов заключить договор, выросла на десяток миллионов рублей с учетом годового роста цен на стройматериалы (первый конкурс, напомним, объявлялся еще в ноябре 2024-го). Сыграет ли это решающую роль, покажет время – с каждой новой попыткой чиновников найти желающих заработать шансов становится меньше. Не исключено, что причина отсутствия заявок кроется в том, что способных на такой ответственный ремонт попросту недостаточно.