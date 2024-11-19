



В Волгограде обновят исторический зал облисполкома и обкома КПСС, расположенный в здании администрации региона на проспекте Ленина, 9. Как сообщает ИА «Высота 102», 19 ноября на сайте госзаказов разместили извещение о проведении отбора подрядной организации, которая произведет комплекс работ, одобренный экспертизой.

Напомним, что администрация Волгоградской области располагается в историческом здании бывшей мужской гимназии, которому 148 лет и которое пережило Сталинградскую битву. Несмотря на свой солидный возраст, оно хорошо сохранилось, что специалисты связывают с надежным грунтовым основанием, а также с качественно выполненными основными несущими конструкциями.

Согласно проектным решениям, одобренным госэкспертизой, на первом этаже правого крыла здания на пр. Ленина, 9 планируют создать современные условия для встреч делегаций и проведения переговоров. Холл и лестничный марш, который ведет в актовый зал, ждет реставрация. Причем работы затронут пространства от пола до потолка – проектом предусмотрена замена потолочного и напольного покрытий, дверей, окон. Для обеспечения безопасности в холле и на лестнице планируется установка систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации, а также установка контроля доступа.

Что касается самого актового зала, рассчитанного на 100 посадочных мест, до сих пор его текущий ремонт, по данным ИА «Высота 102», выполнялся в последний раз в 2008 году. Здесь по проекту хотят полностью обновить трибунную зону. Здесь же появится интерактивная стена для видеоконференцсвязи. Всю мебель планируют заменить, а вот элементы декора обещают бережно сохранить и отреставрировать.

– Указанные виды работ на объекте не повлияют на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия. Проектная документация не противоречит требованиям Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ и сложившимся методикам ведения реставрационных работ, соответствует действующим стандартам в области сохранения объектов культурного наследия, – говорится в положительном заключении государственной историко-культурной экспертизы.

Начальная стоимость госконтракта, объявленная на сайте госзаказов, составляет 246 560 751,55 рублей. Однако, напомним, по итогам конкурсных процедур она может быть существенно снижена. К работам будет допущен подрядчик, располагающий лицензией на производство соответствующих работ и предложивший свои услуги по минимальной цене.

Ранее редакция информагентства рассказывала о том, что ожидающий реставрации зал повидал немало известных политических персон. Так, в историческом зале облисполкома и обкома КПСС проходили заседания облсовета трудящихся, пленумы обкома КПСС. Именно в этом зале чествовали Александру Пахмутову, космонавтов Валерия Малышева и Алексея Губарева в 1980-е годы. А в середине 80-х за присвоение не положенных наград бичевали второго секретаря обкома КПСС Виктора Ростовщикова. В 1990-м в актовом зале на Ленина, 9 снимали с должности первого секретаря обкома КПСС Владимира Калашникова, в 1993 году встречали целую делегацию именитых персон, в которую входили: последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов, вице-президент РФ Александр Руцкой, Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Герой Советского Союза Василий Зайцев, диктор Юрий Левитан.

Фото: архив ИА «Высота 102»