Общество

В Волгограде обновят исторический зал облисполкома и обкома КПСС

Общество 19.11.2024 22:04
0
19.11.2024 22:04


В Волгограде обновят исторический зал облисполкома и обкома КПСС, расположенный в здании администрации региона на проспекте Ленина, 9. Как сообщает ИА «Высота 102», 19 ноября на сайте госзаказов разместили извещение о проведении отбора подрядной организации, которая произведет комплекс работ, одобренный экспертизой. 

Напомним, что администрация Волгоградской области располагается в историческом здании бывшей мужской гимназии, которому 148 лет и которое пережило Сталинградскую битву. Несмотря на свой солидный возраст, оно хорошо сохранилось, что специалисты связывают с надежным грунтовым основанием, а также с качественно выполненными основными несущими конструкциями. 

Согласно проектным решениям, одобренным госэкспертизой, на первом этаже правого крыла здания на пр. Ленина, 9 планируют создать современные условия для встреч делегаций и проведения переговоров. Холл и лестничный марш, который ведет в актовый зал, ждет реставрация. Причем работы затронут пространства от пола до потолка – проектом предусмотрена замена потолочного и напольного покрытий, дверей, окон. Для обеспечения безопасности в холле и на лестнице планируется установка систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации, а также установка контроля доступа.

Что касается самого актового зала, рассчитанного на 100 посадочных мест, до сих пор его текущий ремонт, по данным ИА «Высота 102», выполнялся в последний раз в 2008 году. Здесь по проекту хотят полностью обновить трибунную зону. Здесь же появится интерактивная стена для видеоконференцсвязи. Всю мебель планируют заменить, а вот элементы декора обещают бережно сохранить и отреставрировать. 

Указанные виды работ на объекте не повлияют на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия. Проектная документация не противоречит требованиям Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ и сложившимся методикам ведения реставрационных работ, соответствует действующим стандартам в области сохранения объектов культурного наследия, – говорится в положительном заключении государственной историко-культурной экспертизы.

Начальная стоимость госконтракта, объявленная на сайте госзаказов, составляет 246 560 751,55 рублей. Однако, напомним, по итогам конкурсных процедур она может быть существенно снижена. К работам будет допущен подрядчик, располагающий лицензией на производство соответствующих работ и предложивший свои услуги по минимальной цене. 

Ранее редакция информагентства рассказывала о том, что ожидающий реставрации зал повидал немало известных политических персон. Так, в историческом зале облисполкома и обкома КПСС проходили заседания облсовета трудящихся, пленумы обкома КПСС. Именно в этом зале чествовали Александру Пахмутову, космонавтов Валерия Малышева и Алексея Губарева в 1980-е годы. А в середине 80-х за присвоение не положенных наград бичевали второго секретаря обкома КПСС Виктора Ростовщикова. В 1990-м в актовом зале на Ленина, 9 снимали с должности первого секретаря обкома КПСС Владимира Калашникова, в 1993 году  встречали целую делегацию именитых персон, в которую входили: последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов, вице-президент РФ Александр Руцкой, Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Герой Советского Союза Василий Зайцев, диктор Юрий Левитан.

Фото: архив ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.11.2024 21:47
Общество 19.11.2024 21:47
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2024 21:14
Общество 19.11.2024 21:14
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2024 19:02
Общество 19.11.2024 19:02
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2024 18:32
Общество 19.11.2024 18:32
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2024 17:30
Общество 19.11.2024 17:30
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2024 17:20
Общество 19.11.2024 17:20
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2024 15:27
Общество 19.11.2024 15:27
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2024 14:18
Общество 19.11.2024 14:18
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2024 13:03
Общество 19.11.2024 13:03
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2024 12:56
Общество 19.11.2024 12:56
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2024 11:49
Общество 19.11.2024 11:49
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2024 11:44
Общество 19.11.2024 11:44
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2024 10:53
Общество 19.11.2024 10:53
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2024 09:59
Общество 19.11.2024 09:59
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2024 20:47
Общество 18.11.2024 20:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:04
В Волгограде обновят исторический зал облисполкома и обкома КПСССмотреть фотографии
21:47
«Толкучки нет»: болельщиков развозит общественный транспорт после матча России и СирииСмотреть фотографии
21:32
Сборная России победила в Волгограде со счетом 4:0Смотреть фотографии
21:17
На матч сборных России и Сирии в Волгограде пришли 35628 зрителейСмотреть фотографии
21:14
Пассажиров волгоградского СТ начнут проверять рентгеномСмотреть фотографии
20:36
Первый тайм матча сборных России и Сирии закончился со счетом 1:0Смотреть фотографии
20:24
Участников СВО освободили от взысканий по просроченным кредитамСмотреть фотографии
20:15
Россия – Сирия: яркие кадры открытия товарищеского матча в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:03
На трибуне Бочаров и Дюков: в Волгограде начался матч России и СирииСмотреть фотографии
19:44
Вместо Николая Носкова на «Волгоград Арене» спел Стас ПьехаСмотреть фотографии
19:27
Бургеры за 450 и футболки за 2600: что покупали болельщики перед матчем России и СирииСмотреть фотографии
19:02
Легендарная группа «Мираж» открыла праздник большого футбола в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:32
До +8 градусов потеплеет в Волгоградской области к концу неделиСмотреть фотографии
18:11
Автограф-сессия с известными футболистами России стартовала на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
17:30
«Такие же граждане»: после скандала цыгане вновь вернулись в общежитие №16 в ВолжскомСмотреть фотографии
17:20
Сотни болельщиков стекаются к проходным «Волгоград Арены» на матч России и СирииСмотреть фотографии
17:10
Абоненты МегаФона получат дополнительную защитуСмотреть фотографии
16:54
Коммерсанта обвиняют в хищении денег на ремонте школы в станице КлетскойСмотреть фотографии
16:27
На матч России и Сирии в Волгограде выкуплена самая дорогая VIP-ложаСмотреть фотографии
15:27
Росгвардейцы обследовали стадион в Волгограде перед игрой сборных России и СирииСмотреть фотографии
15:26
Банк Уралсиб расширил возможности мобильного банка для бизнесаСмотреть фотографии
14:18
Рекордная ключевая ставка и низкий прирост ВВП: Центробанк пообещал россиянам «переломный момент»Смотреть фотографии
13:41
Экс-тренер «Ротора» Стукалов возглавил саратовский «Сокол»Смотреть фотографии
13:03
В Волжском футбольных болельщиков развезут по домам ночные автобусыСмотреть фотографии
12:56
Андрей Бочаров оценил обновление храма Всех Святых на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
12:50
Полиция завершила следствие по делу о страшной гибели дорожного рабочего под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:32
Волгоградец задушил интернет-подругу из-за лая собакиСмотреть фотографии
12:19
Владимир Путин разрешил использовать ядерное оружие в случае массированного удара по РФСмотреть фотографии
11:49
Подрядчик после «пинка» завершил благоустройство проспекта Металлургов в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:48
В Госдуме предложили списать просроченные кредиты участников СВОСмотреть фотографии
 